İbn-i Sina, meğer büyük sırrı asırlar önce vermiş! İnanamayacaksınız! İşte İbn-i Sina’nın o muazzam sırrı

Tıbbın babası olarak bilinen İbn-i Sina, özellikle de alternatif tıp için vazgeçilmez bir isimdir. Asırlar önce yaşamış, o zamandan bu zamana doğal iyileşme yöntemleri bırakmış olan İbn-i Sina’nın bir sırrı daha keşfedildi. Cildin ay gibi pasparlak ve tertemiz olması için meğer asırlar önce yöntemi bulmuş. Bu yöntemi denedikten sonra değişime inanamayacaksınız.

Birçok insanın oldukça önem verdiği sağlıklı ve temiz cilt, kolay kolay sahip olunabilen bir şey değil. Bazı kişilerde genetik yatkınlıktan dolayı basit olsa da bu oran oldukça az. Son zamanlarda da cilt bakımı sektöründeki popülerleşme insanların o alana yönelmelerine yol açtı. Doğru ve düzenli kullanımda işe yarasa da bazı ciltler bakım ürünlerine de farklı tepkiler gösterebiliyor. Bu noktada iş doğal yollara kalabiliyor.

Günümüzde oldukça önemli olan cilt sağlığı alanı o dönemlerde de hem yüz hem de vücut sağlığı anlamında önemliydi. Özellikle de salgın hastalıklar, vücutta çıkan yaralar, izler doğal yollarla iyileştirilirdi. İbn-i Sina ise o zamanlardan bu zamana aktarılan o sırrı keşfetmişti. İşte İbn-İ Sina’nın en doğal ve zararsız yöntemi…

Sağlıklı bir cilt için sırlar

DÜZENLİ TEMİZLEME

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Cildin yağ dengesini korumak cilt sağlığı için en önemli faktördür. Bunun için cildin düzenli temizlenmesi oldukça önemlidir. İbn-i Sina’da cildin derinlemesine temizlenmesi gerektiğini önermiştir. Daha sağlıklı bir cilt için cildinizi düzenli temizlemeye dikkat edin.

GÜL SUYU KULLANIMI

İbn-i Sina’nın bir diğer önerisi de gül suyu kullanımıdır. Neredeyse tüm cilt tipleri için uygun olan gül suyu cildi nemlendirmek için kullanılır. Öte yandan eski zamanlarda kırışıklıkları yok etmek için de kullanılmış.

OĞUL OTU

Oğul otu, cildin yenilenmesi için önemli bir bitkidir. Cildi yenilenmesinin yanı sıra yaşlanma karşıtı bir etki de sağlamaktadır. Bunların yanı sıra sivilce, güneş yanığı ve bazı lekelere iyi geldiği de söyleniyor. Oğul otunun kullanımı için de 1 yemek kaşığı oğul otunu 1 su bardağı suda kaynatarak buzdolabında bekletmelisiniz. Bekletmeden önce suyunu süzmeyi unutmayın. Daha sonra günün dilediğiniz saatinde kullanabilirsiniz.

ÇAY AĞACI YAĞI

Çay ağacının cilt sağlığına sayısız faydası vardır. Ciltteki bakterileri yok etmeye yarayan çay ağacı iltihapların kurumasına, şişliklerin inmesine ve kızarıkların geçmesine yardımcı olur.