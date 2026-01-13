İbn-i Sina asırlar önce yazmış bu sırrı : Şifalı zeytinyağlı incir kürü (İbn-i Sina'dan): Hafızayı güçlendirir...

Şifalı Zeytinyağlı İncir Kürü (İbn-i Sina' Dan) Tarifi İçin Malzemeler!

250-300 gr organik kuru incir.

Yarım litrelik cam kavanoz.

Saf zeytinyağı.

Şifalı Zeytinyağlı İncir Kürü (İbn-i Sina' Dan) Tarifi Nasıl Yapılır?

Ünlü tıp bilimcisi İbn-i Sina’nın tarifi olan Allah’ın izni ile her derde deva olan zeytinyağlı incir kürü mucizesini paylaşmak istiyoruz sizlerle.

Öncelikle doğal güneşte kurutulmuş fabrikasyon olmayan incir kullanmanızı tavsiye ederiz. Ve yine saf zeytinyağı olması gerekir.

İncirlerimizi yıkayıp süzülmesi için bırakıyoruz.

Küçük parçalar halinde doğruyoruz, Yarım litrelik cam kavanoza aldığı kadar doğranmış incirleri basıyoruz.

Üzerini geçecek kadar zeytinyağı dolduruyoruz, ağzını kapatıp bu şekilde karanlık bir yerde 5 gün boyunca bekletiyoruz. Sonrasında sabahları aç karnına iki-üç parça yiyebilirsiniz. (incirler bittiğinde zeytinyağına yeni incirleri ekleyip aynı şekilde hazırlayarak devam edin.)

İncir ve zeytinyağının insan sağlığı için faydaları tartışılmaz. Bu iki sağlıklı besini kür olarak bir arada kullananlarda müthiş hücre yenilenmesi yapıyor.

Peki, faydaları nelerdir?

Astım ve öksürük hastalığı olan, 6 ay boyunca düzenli olarak bu küre devam edilmesi önerilir. Kabızlık problemlerine aç karnına yendiği zaman çok faydalıdır. Kalp sağlını korur kolesterolü düzenler, ağız ve diş sağlığı için faydalıdır, hafızayı güçlendirir. Kemikleri güçlendir. Diyette olanlar tatlı ihtiyacınızı doğal ve şifalı bir yolla karşılayan ve metebolizmanızı hızlandıran kuru incir zayıflatmaya yardımcı olacaktır. Cildi güzelleştirir. kış aylarında gribal enfeksiyonların önlenmesinde çok faydalı olacaktır. İçerisinde ki “benzaldehit”isimli madde sayesinde kanser hücrelerin büyümesini engelleyici özelliği vardır.

Not: Şeker hastaları için önerilmiyor.