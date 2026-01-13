Dil ve pisi balığı için yasak geldi!

Kuşadası’nda su ürünleri denetimlerine ilişkin önemli bir hatırlatma yapıldı. Kuşadası İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 1 Ocak ile 15 Şubat tarihleri arasında dil ve pisi balığının her türlü istihsal vasıtasıyla avlanmasının yasak olduğu bildirildi. Yasak kapsamında söz konusu türlerin avcılığının yanı sıra satış, nakil, depolama ve imalatta kullanılması da yasaklandı.

Açıklamada, yasağa aykırı hareket edenler hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında idari işlemler uygulanacağı vurgulandı. Su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirten Kuşadası İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaptığı açıklamada "1 Ocak - 15 Şubat tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile dil ve pisi balığı avcılığı yasak olup, yasak su ürünlerinin satışı, nakli, depolanması ve imalatta kullanılması durumunda aykırılığa uymayanlar hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında idari işlemler uygulanacaktır" ifadelerine yer verdi.