SON DAKİKA
Sağlık
10
Yeniakit Publisher
25 yaşında 60 gibi görünüyor: İşte damarların belirgin olmasının 6 nedeni!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

25 yaşında 60 gibi görünüyor: İşte damarların belirgin olmasının 6 nedeni!

Kollarda ve ellerde belirginleşen damarlar bazen sağlık sorunlarının işareti olabilir. İşte damarların belirgin olmasının sebepleri…

#1
Foto - 25 yaşında 60 gibi görünüyor: İşte damarların belirgin olmasının 6 nedeni!

Vücuttaki kan dolaşımını sağlayan damarların kollar üzerinde belirgin hale gelmesi, pek çok kişide endişeye sebep olabiliyor. Ancak tıbbi kaynaklara göre bu durum; fiziksel aktivite, yüksek stres düzeyi, yaş, cilt yapısı ve hava sıcaklığı gibi nedenlerle ortaya çıkabiliyor. Uzmanlar, nadiren varis veya yüzeysel tromboflebit gibi rahatsızlıkların da belirgin damar görünümüne yol açabileceğini vurgularken, şüpheli durumlarda hekime başvurulmasını öneriyor.

#2
Foto - 25 yaşında 60 gibi görünüyor: İşte damarların belirgin olmasının 6 nedeni!

DAMARLAR NEDEN GÖRÜNÜR? Herkesin vücudunda damarlar bulunur; bunlar kan ve besin maddelerinin dolaşımı için gereklidir. Damarlarınız görünür hale geldiyse ve nedenini anlamıyorsanız endişelenmeyin. Belirgin damarlar bazen bazı sağlık sorunlarının belirtisi olabilir, ancak çoğu durumda, sağlığınız için tehlikeli veya endişe verici olmayan doğal nedenleri vardır. Kollarınız hem egzersiz yaparken hem de dinlenirken damarlı görünebilir. Dahası, açık tenli kişilerin koyu tenli kişilere göre daha belirgin damarlara sahip olma olasılığı daha yüksektir.

#3
Foto - 25 yaşında 60 gibi görünüyor: İşte damarların belirgin olmasının 6 nedeni!

KOLLARIMIZDAKİ DAMARLAR NEDEN DAHA BELİRGİN GÖRÜNÜR? Ayakta dururken veya egzersiz yaparken, kollarınızdaki damarlar oldukça belirgin olabilir. İşte damarlarınızın daha belirgin olmasının bazı nedenleri...

#4
Foto - 25 yaşında 60 gibi görünüyor: İşte damarların belirgin olmasının 6 nedeni!

1. Fiziksel egzersiz Egzersiz yaptığınızda, kan vücudunuzda dolaştığı için kan basıncınız yükselir. Bu durum, damarların genişlemesine ve özellikle yoğun aktivite sırasında çok daha görünür hale gelmesine neden olur; bu durum Frontiers in Physiology'de yayınlanan bir çalışmada belirtilmiştir. Çoğu insan için, damarların görünümü egzersizden sonra normale döner. Ağır ağırlık kaldırma gibi yorucu egzersiz yapan bazı kişilerde kalıcı mavi damarlar oluşmaya başlayabilir. Kontrol altına alınmamış hipertansiyonunuz varsa, ağırlık kaldırırken veya egzersiz yaparken daima dikkatli olun.

#5
Foto - 25 yaşında 60 gibi görünüyor: İşte damarların belirgin olmasının 6 nedeni!

2. Yüksek düzeyde stres Kollardaki damarların şişmesi, günlük rutininiz veya fiziksel aktiviteniz nedeniyle vücudunuzun stres altında olduğunun bir işareti olabilir. Yüksek stres seviyeleri, stres hormonu olan kortizol seviyeleriniz yüksekse varis oluşumuna neden olabilir. Başka bir hormon olan aldosteron da kan basıncında artışa ve sodyum ve su tutulmasına yol açabilir; bu da damarların şişmesini açıklayabilir. Fazla kiloluysanız veya yakın zamanda kilo aldıysanız, stres katkıda bulunan bir faktör olabilir ve varis oluşumunun ana nedenlerinden biridir.

#6
Foto - 25 yaşında 60 gibi görünüyor: İşte damarların belirgin olmasının 6 nedeni!

3. Genetik ve yaş Bazı insanların doğal olarak saydam bir cildi vardır, bu da özellikle egzersiz yaptıklarında damarlarının daha belirgin görünmesine neden olur. Yaşlılarda da damarlar daha belirgin olabilir, çünkü zayıflamış kapakçıklar ve daha ince, daha az elastik cilt nedeniyle damarlar daha büyük olma eğilimindedir.

#7
Foto - 25 yaşında 60 gibi görünüyor: İşte damarların belirgin olmasının 6 nedeni!

4. İklim Medical News Today'in bildirdiğine göre, ısı damarlarınızın görünürlüğünde rol oynayabilir. Sıcaklıklar yükseldiğinde damarlar genişler. Bu genişleme damar duvarlarına baskı uygular ve ağrıya veya kramplara neden olabilir. Hava sıcaksa, kan deri altında biriktiği için mavi damarlar fark edebilirsiniz.

#8
Foto - 25 yaşında 60 gibi görünüyor: İşte damarların belirgin olmasının 6 nedeni!

5. Varisli damarlar Genellikle varis denince aklımıza bacaklardaki varisler gelir. Ancak varisler, kan damarlarının düzgün çalışmadığının bir göstergesi olabilir. Kan ve venöz dolaşımın bozulduğu, damar duvarlarının ve kapakçıklarının hasar gördüğü vücudun herhangi bir yerinde, özellikle ellerde ortaya çıkabilirler.

#9
Foto - 25 yaşında 60 gibi görünüyor: İşte damarların belirgin olmasının 6 nedeni!

6. Yüzeyel tromboflebit Damar Merkezi tıp merkezinin açıkladığı gibi, derinin yüzeyine yakın damarların şişmesine yüzeysel tromboflebit denir. Bu da bir sağlık sorunudur, ancak genellikle tehlikeli değildir, ancak oldukça ağrılıdır. Otoimmün hastalık, enfeksiyon veya diğer durumlar gibi diğer sağlık sorunlarıyla ilişkili olabilecek bir iltihaplanmadır. Bazen, kan pıhtısı oluşumu görünür damarlara neden olabilir./ kaynak: akşam

