25 yaşında 60 gibi görünüyor: İşte damarların belirgin olmasının 6 nedeni!

DAMARLAR NEDEN GÖRÜNÜR? Herkesin vücudunda damarlar bulunur; bunlar kan ve besin maddelerinin dolaşımı için gereklidir. Damarlarınız görünür hale geldiyse ve nedenini anlamıyorsanız endişelenmeyin. Belirgin damarlar bazen bazı sağlık sorunlarının belirtisi olabilir, ancak çoğu durumda, sağlığınız için tehlikeli veya endişe verici olmayan doğal nedenleri vardır. Kollarınız hem egzersiz yaparken hem de dinlenirken damarlı görünebilir. Dahası, açık tenli kişilerin koyu tenli kişilere göre daha belirgin damarlara sahip olma olasılığı daha yüksektir.