Kadın - Aile
Her derde deva çıktı: İbn-i Arabi asırlar önce sürekli hastalanan çocuklar tavsiyesi Önemli bir role sahip
Her derde deva çıktı: İbn-i Arabi asırlar önce sürekli hastalanan çocuklar tavsiyesi Önemli bir role sahip

İbn-i Arabi asırlar öncesi Sürekli hastalanan çocukların sağlık kontrollerinin üzerine konuştu. Adeta nokta atışı yaptı. Çocuklara yönelik yardım ve tedavi üzerine önemli role sahip açıklamalarda bulundu

İbn-i Arabi asırlar önce Sürekli hastalanan çocukların Sağlık kontrollerinin üzerine dikkat çekti. Adeta nokta atışı yaptı. Çocuklara yönelik yardım ve tedavi üzerine önemli açıklamalarda bulundu

İbn-i Arabi asırlar önce sık sık hastalanan çocuklar için tavsiyede bulunmuştu. Son yıllarda özellikle kış aylarında çocukların sık sık hastalanması ailelerin endişelenmelerine neden oluyor. Bağışıklık sistemi zayıf çocuklar virüs ve bakteri kaynaklı rahatsızlıklara karşı daha savunmasız olurken ebeveynler de kendilerini sürekli tedavi arayışında bulunuyor. Bu noktada asırlar önce yaşamış büyük mutasavvıf İbn-i Arabi’nin çocuk sağlığı ve bağışıklık üzerine verdiği öğütler günümüzde de dikkat çekici bir rehber niteliği taşıyor.

İbn-i Arabi özellikle ruh ve beden sağlığının birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu vurgulayarak “Bedeni güçlendiren, ruhu da sağlamlaştırır. Ruhu besleyen, bedeni de kuvvetlendirir” sözleriyle çocukların sağlıklı büyümesi için bütüncül bir yaklaşıma dikkat çekmiştir. İbn-i Arabi’ye göre; çocuklarda sık hastalık görüldüğünde yalnızca tıbbi müdahale yeterli olmayabilir. Beslenme, çevresel faktörler ve ruhsal denge de tedavi sürecinin ayrılmaz parçalarıdır.

Uzmanlar, modern tıbbın çocuk sağlığı için geliştirdiği pek çok yöntemin İbn-i Arabi’nin yaklaşımıyla paralellik gösterdiğini belirtiyor. Örneğin, dengeli beslenme, yeterli uyku ve hijyen uygulamaları, çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmede kritik rol oynuyor. İbn-i Arabi’nin önerdiği gibi, ruhsal huzurun desteklenmesi de bağışıklık sistemini olumlu etkiliyor. Çocuklara sevgiyle yaklaşmak, onları korku ve stresten uzak tutmak, sağlıklı gelişim için önem taşıyor. Bunların yanı sıra doğayla uyumlu olarak yaşamayı teşvik eden İbn-i Arabi çocukların temiz hava almasını, güneş ışığından faydalanması ve doğal ortamlarla etkileşimde bulunmasını hem fiziksel hem de ruhsal sağlık açısından faydalı buluyor. Günümüzde yapılan bilimsel araştırmalar da açıkça gösteriyor ki, doğayla temas eden çocuklarda enfeksiyonlara karşı direnç daha yüksek oluyor. Ailelerin yapabileceği pratik öneriler arasında düzenli beslenme alışkanlıkları oluşturmak, çocukları açık havada oyun oynamaya teşvik etmek, uyku saatlerine dikkat etmek ve olumlu iletişim kurmak ön planda. İbn-i Arabi’nin yaklaşımı, sadece hastalık anında değil çocukların yaşam boyu sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için yol gösterici nitelikte. Sonuç olarak, sürekli hastalanan çocuklar için günümüzde kullanılan modern yöntemlerin yanı sıra yüzyıllar önce İbn-i Arabi tarafından ifade edilen bütüncül sağlık yaklaşımı ailelere alternatif bir perspektif sunuyor. Bedensel ve ruhsal dengeyi destekleyen uygulamalar, çocukların dirençli ve mutlu bireyler olarak büyümesini sağlarken, ailelere de huzurlu bir bakım süreci sunuyor. İBN-İ ARABİ KİMDİR? Ortaçağın Endülüs’ünde doğan İbn-i Arabi sadece bir mutasavvıf değil, aynı zamanda derin bir felsefeci ve şair olarak da tarihe geçti. 1165 yılında Endülüs’te dünyaya gelen Muhyiddin İbn-i Arabi, “Şeyhü’l-Ekber” unvanıyla anıldı ve İslam düşüncesinin en etkili isimlerinden biri oldu. İbn-i Arabi, özellikle tasavvuf felsefesine getirdiği derin yorumlarla biliniyor. Onun en ünlü eserleri arasında “Füsûsu’l-Hikem” ve “El-Futuhat’ül-Mekkiye” bulunuyor. Bu kitaplarda insanın evrendeki yeri Allah ile ilişkisinin doğası ve ruhsal gelişim gibi konuları ayrıntılı biçimde ele aldı. 1240 yılında Şam’da hayatını kaybeden İbn-i Arabi, geride sadece eserler değil, ruhsal ve felsefi bir miras bıraktı. Günümüzde de onun öğretileri, insanın içsel dünyasına dair ilham verici bir kaynak olarak değerlendiriliyor.

