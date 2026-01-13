Tedesco’dan İtalya Milli Takımı iddialarına yanıt

Fenerbahçe’nin yıldız oyuncularından Milan Skriniar’ın yeniden İtalya’da bir takıma transfer olma ihtimali de sorulan Tedesco, şu yanıtı verdi: "Böyle bir şey konuşulmuyor. Onu bırakmıyorum. Milan Skriniar, hem saha içinde hem saha dışında çok önemli. İyi bir insan, harika bir adam, her zaman oynamak istiyor ve ben de onunla aynı fikirdeyim. Burada çok fazla güçlü oyuncu var: Ederson, savunmanın önünde Alvarez, Asensio, daha 24 yaşında olan ve bence şimdiden çok iyi olan Oosterwolde." İtalya’nın Calabria (Kalabriya) Bölgesi’nde doğduğunu ve burada küçükken asfalt üzerinde yaptıkları futbol turnuvalarını hatırladığını, hatta bugün İtalya Milli Takımı oyuncusu olan Domenico Berardi’nin de kendileriyle o turnuvalarda oynadığını dile getiren Tedesco, "Benden 9 yaş küçük, küçük bir çocuktu ama çok iyiydi, sahada zehir gibiydi" dedi.