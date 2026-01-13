  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Konut ve arsa satışlarında yeni dönem: Artık zorunlu olacak! Meraklısı çok olunca ‘şantiye izleme alanı’ oluşturuldu Her yerde aranıyordu… Cesedi ormanda bulundu! ‘Öldürüp gömdüm’ Dünyada yaşamın sonu ne zaman? Oksijenin biteceği tarih netleşiyor Her sabah 1 bardak için: Bağırsakları motor gibi çalıştırıyor, tıkalı damarları hortum gibi açıyor Siz sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Ölen sigortalının babasına nasıl aylık bağlanabilir? Büyük ödül Nissan LEAF'in Dünyanın En İyi Kompakt Otomobili seçildi! Kış geldi! Kayak ve outdoor ürünlere talep arttı
Gündem
7
Yeniakit Publisher
KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanıydı! Denktaş, vefatının 14. yılında Lefkoşa'da anıldı
AA Giriş Tarihi:

KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanıydı! Denktaş, vefatının 14. yılında Lefkoşa'da anıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, vefatının 14'üncü yılında Lefkoşa'daki anıt mezarında düzenlenen törenle anıldı. Anma törenine, Denktaş'ın ailesi, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, ülkenin 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 5'inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC'li bakanlar ve çok sayıda yetkili katıldı.

#1
Foto - KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanıydı! Denktaş, vefatının 14. yılında Lefkoşa'da anıldı

Cumhurbaşkanı Erhürman ve Denktaş ailesinin anıta çelenk sunmasıyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilerek yarıya indirildi. Erhürman burada yaptığı konuşmada, Denktaş’ın yalnızca bir devlet adamı değil, Kıbrıs Türk halkının direnci ve adanmışlığının simgesi olduğunu vurguladı.

#2
Foto - KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanıydı! Denktaş, vefatının 14. yılında Lefkoşa'da anıldı

Denktaş'ın son derece zeki, çalışkan ve üretken bir lider olduğunu belirten Erhürman, "Düşünceleri ve inançlarına sıkı sıkıya bağlı, onlar için en ağır bedelleri ödemeyi göze alabilecek cesarette, liderlik vasıfları her türlü tartışmanın ötesinde olan çok iyi bir hukukçuydu" dedi. Erhürman, "Onu tanıyanlar bilir, ısrarcıydı. Ama bu kişisel bir inat değil, halkının haklılığına duyduğu sarsılmaz inancın sonucuydu." diyerek Denktaş'ın karşısındakini yormaktan da yorulmaktan da çekinmediğini, yorgunluğun hak arayışının bedellerinden biri olduğunu bildiğini kaydetti.

#3
Foto - KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanıydı! Denktaş, vefatının 14. yılında Lefkoşa'da anıldı

Denktaş’ın Kıbrıs Türk halkının yaşadıklarını ezbere bilen, hangi köyün ne zaman boşaldığını, hangi ailenin hangi acıyı yaşadığını hafızası ve yüreğinde taşıyan bir lider olduğunu aktaran Erhürman, bu nedenle konuşurken sesinin bazen sertleştiğini, bazen kırıldığını, anlattıklarının bir metnin satırları değil, yaşanmış hayatlar olduğunu dile getirdi.

#4
Foto - KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanıydı! Denktaş, vefatının 14. yılında Lefkoşa'da anıldı

Erhürman, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin Denktaş için soyut bir tarih anlatısı olmadığını belirterek, "Bu mücadele yok sayılmaya karşı ayağa kalkmaktı. Güvensizliğe karşı tutunmaktı." ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erhürman, Denktaş'ın bu mücadelenin içinde büyüdüğünü, yükünü ve sorumluluğunu taşıdığını, hiçbir zaman kolayı seçmediğini, hayatı boyunca lider olmanın yükümlülüğünü ve sorumluluğunu sırtında taşımaktan çekinmediğini kaydetti.

#5
Foto - KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanıydı! Denktaş, vefatının 14. yılında Lefkoşa'da anıldı

Zaman zaman görüş ve yol ayrılıkları yaşanmış olsa da Denktaş'ın halkının sevgisi ve saygısını hiçbir zaman kaybetmediğine de vurgu yapan Erhürman, bunun makamdan değil, uzun yıllar süren mücadele, kararlılık ve halkıyla kurduğu güçlü bağdan kaynaklandığını aktardı. Erhürman, "Anısı önünde bir kez daha saygıyla ve sevgiyle eğiliyorum. Ruhu şad olsun." diyerek konuşmasını tamamladı.

#6
Foto - KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanıydı! Denktaş, vefatının 14. yılında Lefkoşa'da anıldı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, anıt özel defterine şunları yazdı: "Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine ömrünü adayan, Kıbrıs Türk halkına özgüven kazandıran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, aramızdan ayrılışınızın 14. yılında sizi sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Yaşamınız boyunca Kıbrıs Türk halkının onuru ve hakları için verdiğiniz kararlı mücadele, bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Halkımıza kazandırdığınız özgüven, tarihsel bir miras olarak her zaman saygıyla hatırlanacaktır. Bu topraklarda herkesin eşit, huzur ve refah içinde yaşaması mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Bu memleketin çocuklarının insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmesi için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, aramızdan ayrılışınızın 14. yılında sizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor; aziz hatıranız önünde minnetle eğiliyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Göç idaresinin teslim ettiği Özbek alim cezaevinde can çekişiyor!
Dünya

Göç idaresinin teslim ettiği Özbek alim cezaevinde can çekişiyor!

Türkiye’den zorla Özbekistan’a gönderilen Özbek alim Alisher Tursunov, bugün işkence ve ağır hastalıkların pençesinde can çekişiyor. Yüzünde..
Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük düşmanı kripto Yahudiler
Gündem

Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük düşmanı kripto Yahudiler

Türkiye üzerinde oynanan kirli oyunların perde arkası bir bir deşifre olmaya devam ediyor. Doç. Dr. Ahmet Kavlak, katıldığı programda Türkiy..
Ahmet Hakan'dan Özgür Özel'e iktidar dersi: Laga lugayı kes, hizmet üret!
Gündem

Ahmet Hakan'dan Özgür Özel'e iktidar dersi: Laga lugayı kes, hizmet üret!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, yerel yönetimlerdeki beceriksizliğini bahanelerle örtmeye çalışan CHP zihniyetine ve Genel Başkan Özgür Özel’e ..
Halk Tv spikerinden Siyonist ağız! 7 Ekim yalanına sarılıp İsrail katliamını akladı!
Gündem

Halk Tv spikerinden Siyonist ağız! 7 Ekim yalanına sarılıp İsrail katliamını akladı!

Foncu medyanın amiral gemisi Halk Tv’de skandalların ardı arkası kesilmiyor. Her fırsatta milletin değerlerine saldıran, mazlumun yanında du..
Suriye ordusu, hallaç pamuğu gibi söküp atmıştı!Erdoğan’dan Halep’in YPG’den temizlenmesine ilk yorum
Siyaset

Suriye ordusu, hallaç pamuğu gibi söküp atmıştı!Erdoğan’dan Halep’in YPG’den temizlenmesine ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti MYK Toplantısı'nda Suriye ordusunun Halep operasyonlarıyla ilgili ilk defa konuştu.

İsrail gafil İranlıları maymuna çevirdi! Aynı tehlike Türkiye’de yok mu?
Gündem

İsrail gafil İranlıları maymuna çevirdi! Aynı tehlike Türkiye’de yok mu?

İran sokaklarında kaydedilen ve sosyal medyada infiale neden olan görüntülerde, ellerinde İsrail bayraklarıyla dans eden bir grup, görenlere..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23