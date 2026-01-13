KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanıydı! Denktaş, vefatının 14. yılında Lefkoşa'da anıldı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, vefatının 14'üncü yılında Lefkoşa'daki anıt mezarında düzenlenen törenle anıldı. Anma törenine, Denktaş'ın ailesi, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, ülkenin 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 5'inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC'li bakanlar ve çok sayıda yetkili katıldı.