KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanıydı! Denktaş, vefatının 14. yılında Lefkoşa'da anıldı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, anıt özel defterine şunları yazdı: "Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine ömrünü adayan, Kıbrıs Türk halkına özgüven kazandıran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, aramızdan ayrılışınızın 14. yılında sizi sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Yaşamınız boyunca Kıbrıs Türk halkının onuru ve hakları için verdiğiniz kararlı mücadele, bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Halkımıza kazandırdığınız özgüven, tarihsel bir miras olarak her zaman saygıyla hatırlanacaktır. Bu topraklarda herkesin eşit, huzur ve refah içinde yaşaması mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Bu memleketin çocuklarının insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmesi için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, aramızdan ayrılışınızın 14. yılında sizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor; aziz hatıranız önünde minnetle eğiliyoruz."