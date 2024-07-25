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Ekonomi IBM'in gelirinde dikkat çeken artış
Ekonomi

IBM'in gelirinde dikkat çeken artış

Yeniakit Publisher
2024-07-25 02:08:00 -
IBM'in gelirinde dikkat çeken artış

Amerikan teknoloji şirketi IBM'in geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2 artışla 15,8 milyar dolara yükseldi. Kurumun geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,72 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 1,96 dolara çıktı.

IBM, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin bu yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 artarak 15,8 milyar dolara yükseldi. IBM, geçen yılın aynı döneminde 15,5 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin net karı da yılın ikinci çeyreğinde, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 1,8 milyar dolara çıktı. IBM'in net karı, geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,6 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

HİSSE KARI DA ARTTI

Kurumun geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,72 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 1,96 dolara yükseldi.

IBM'in finansal sonuçları, söz konusu dönemde piyasa beklentilerini geride bıraktı.
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IBM'in Üst Yöneticisi (CEO) Arvind Krishna, şirketin bilançosuna ilişkin değerlendirmesinde, hem gelir hem de serbest nakit akışındaki artışın etkisiyle beklentilerini aşan güçlü bir ikinci çeyrek geçirdiklerini belirtti.

YAPAY ZEKA VURGUSU

Krishna, "Müşterilerin teknolojimiz ve kurumsal yapay zeka konusundaki uzmanlığımız için IBM'e yöneldiğini görmeye devam ediyoruz ve üretken yapay zekaya yönelik portföyümüz, bir yıl önce watsonx'in piyasaya sürülmesinden bu yana 2 milyar doların üzerine çıktı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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