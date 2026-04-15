CHP’de yandaş semirtmeye devam

HABER MERKEZİ

Fondaş gazetecilerini Roma’ya şarap içmeye götüren, birlikte kaz eti yiyen, reklam adı altında finansman sağlayan CHP’lilerin şimdi de kendilerine yakın gazetecileri belediyeye istihdam ederek maaş bağladığı da ortaya çıktı.

YEREL GAZETECİYE KIYAK

Görevden uzaklaştırılan eski Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın ilçede faaliyet gösteren yerel gazetecileri belediyede işe aldığı öğrenildi. CHP’li Kabadayı’nın, yerel basın olarak yayın hayatına devam eden Yıldız Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi Yasemin Eryyıldız’ı belediyede istihdam ettiği belirtildi. Her fırsatta belediye meclisindeki tartışmaları CHP lehine haberleştiren Eryyıldız’ın, 2025 yılı Mayıs-Haziran döneminde geçici olarak işe alındığı, ocak ayında ise belediyenin iştirak şirketi Personel A.Ş’de kalıcı personel kadrosuna geçirildiği kaydedildi. Ülkemizde faaliyet gösteren ve basın faaliyetlerinde bulunan sitelerin 5187 sayılı Basın Kanunu kapsamında künye ve iletişim bilgilerinin açıkça yer alması zorunluyken Yasemin Eryyıldız’ın sahibi olduğu ve CHP’li belediyenin reklamının yapıldığı internet sitesinde bu zorunlulukların yerine getirilmediği belirtildi.

ELEŞTİRDİ KOVULDU

Öte yandan, “Gazeteciler kendi işlerini yaparlar, asla benim müdahalem olamaz. Olay TV de profesyonel gazetecilere yöneticilere emanettir. Yayın ilkelerimiz doğrultusunda Onların editoryal bağımsızlığının garantisi de benim” diyerek bağımsız gazetecilik yaptığını ve yayın hayatına müdahale etmediğini iddia eden CHP’ye yakın isimlerden Cavit Çağlar, CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i eleştiren İhsan Aydın’a acımadı. 35 yıldır Bursa Olay Gazetesi’nde görev yapan köşe yazarı İhsan Aydın, 6 Nisan 2026 tarihinde kaleme aldığı ve yolsuzluklardan tutuklu CHP’li Mustafa Bozbey’i eleştirdiği “Bursa’da yeni bir dönem başlıyor” başlıklı makalesinden dolayı işten kovuldu.