İki şirketin kamu ihalelerine girmesi yasaklandı! Men edildiler
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, iki şirketin kamu ihalelerine girişine yasak getirildiğini açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, ihalelere katılmaktan yasaklama kararı aldı. Resmi Gazete'de yer alan karara göre Ankara merkezli Mehmet Öney Öney Mühendislik ile Öney Mekanik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, bir yıl boyunca kamu ihalelerine teklif sunamayacak.
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 2026/6433 ihale kayıt numaralı dosya kapsamında incelemesini sonuçlandırdı. Kurum, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu dayanağıyla Mehmet Öney ve ortağı olduğu tüzel kişiliği bir yıl süreyle tüm kamu ihalelerinden yasakladı.
Yasaklama kararı, şirketin Ankara Çankaya ilçesi Meşrutiyet Mahallesi Hatay Sokak adresindeki merkezini ve ilgili tüm ortaklıklarını kapsıyor.
Söz konusu karar ile şirket ve bağlı ortakları, bir yıl süreyle Türkiye genelindeki hiçbir kamu ihalesine katılım gösteremeyecek.
KAYNAK: ENERJİ GÜNLÜĞÜ
