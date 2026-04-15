  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem Emel Hareketi'nden müzakere resti: Doğrudan teması reddediyoruz
Gündem

Emel Hareketi'nden müzakere resti: Doğrudan teması reddediyoruz

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Emel Hareketi'nden müzakere resti: Doğrudan teması reddediyoruz

Lübnan’da meclis başkanlığı koltuğunda oturan Nebih Berri liderliğindeki Emel Hareketi, İsrail ile yapılması planlanan doğrudan müzakerelere kapıyı kapattı. Hareketin İcra Heyeti Başkanı Mustafa Fuvani, işgal rejimiyle herhangi bir doğrudan görüşme biçimini kesin bir dille reddettiklerini duyurdu.

Mustafa Fuvani yaptığı açıklamada, ateşkes ve 1701 sayılı BMGK kararının uygulanması için mevcut dolaylı mekanizmaların yeterli olduğunu vurguladı. Fuvani, "Mekanizma Komitesi, saldırının durdurulması ve ateşkes maddelerinin yeniden hayata geçirilmesi için yegâne pratik çerçeve olmaya devam etmektedir" dedi.

Washington’daki diplomatik trafik tepki çekti

Emel Hareketi'nden gelen bu sert çıkış, zamanlamasıyla dikkat çekti. Lübnan’ın Washington Büyükelçisi Nada Hamade Muavvad’ın, ABD Dışişleri Bakanlığı binasında İsrail’in Washington Büyükelçisi ile bir araya gelmesi Lübnan içerisinde geniş bir hoşnutsuzluğa yol açmıştı. Lübnan kamuoyunda "karşılıksız taviz" olarak yorumlanan bu görüşmeye, Emel Hareketi'nin yanı sıra Hizbullah'tan da tepki geldi.

Hizbullah: "Doğrudan müzakere anlamsızdır"

Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım da konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, hükümetin İsrail ile masaya oturma girişimlerini eleştirmişti. Kasım, doğrudan müzakereleri "anlamsız" ve "tarihi bir hata" olarak nitelendirerek, Lübnan yönetiminin bu süreçte teslimiyetçi bir dil kullanmaması gerektiğini savunmuştu.

Lübnan sahasında gerilim sürüyor

Siyasi kanatta müzakere tartışmaları sürerken, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyi ve Bekaa Vadisi’ndeki saldırıları da devam ediyor. Emel Hareketi ve Hizbullah kanadı, sahadaki saldırganlık durmadan masaya oturmanın meşru olmadığını vurgulayarak ulusal bir uzlaşı çağrısında bulunuyor.

Terör devleti İsrail ve Lübnan'dan ortak karar!
Terör devleti İsrail ve Lübnan'dan ortak karar!

Dünya

Terör devleti İsrail ve Lübnan'dan ortak karar!

Gündem

Dünya

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

lübnan iç savasa doğru

israilin ve amerikanın tek isteği hizbullahın silahlarını bırakması ve lübnan ordusu tek ordu olmalı <<< iç savas ülkeye bakalım <<Dini Topluluklar: Resmi olarak 18 farklı dini topluluk tanınmaktadır. Şii Müslümanlar (%26-30+), Sünni Müslümanlar (%26-30+) ve Hristiyanlar (başta Maronitler) en büyük gruplardır. Ayrıca Dürzi ve Nusayri (Alevi) toplulukları da mevcuttur Lübnan'da önemli sayıda Ermeni (Ermeni Apostolik), Kürt ve Türkmen nüfusu yaşamaktadır.Mezhepsel Kota Sistemi: 1943 yılında yapılan yazılı olmayan "Milli Pakt" (National Pact) gereği, en üst düzey devlet makamları belirli mezheplere ayrılmıştır: Cumhurbaşkanı: Daima bir Maruni Hristiyan olmalıdır. Başbakan: Daima bir Sünni Müslüman olmalıdır. Meclis Başkanı: Daima bir Şii Müslüman olmalıdır.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23