Emel Hareketi'nden müzakere resti: Doğrudan teması reddediyoruz

Mustafa Fuvani yaptığı açıklamada, ateşkes ve 1701 sayılı BMGK kararının uygulanması için mevcut dolaylı mekanizmaların yeterli olduğunu vurguladı. Fuvani, "Mekanizma Komitesi, saldırının durdurulması ve ateşkes maddelerinin yeniden hayata geçirilmesi için yegâne pratik çerçeve olmaya devam etmektedir" dedi.

Washington’daki diplomatik trafik tepki çekti

Emel Hareketi'nden gelen bu sert çıkış, zamanlamasıyla dikkat çekti. Lübnan’ın Washington Büyükelçisi Nada Hamade Muavvad’ın, ABD Dışişleri Bakanlığı binasında İsrail’in Washington Büyükelçisi ile bir araya gelmesi Lübnan içerisinde geniş bir hoşnutsuzluğa yol açmıştı. Lübnan kamuoyunda "karşılıksız taviz" olarak yorumlanan bu görüşmeye, Emel Hareketi'nin yanı sıra Hizbullah'tan da tepki geldi.

Hizbullah: "Doğrudan müzakere anlamsızdır"

Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım da konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, hükümetin İsrail ile masaya oturma girişimlerini eleştirmişti. Kasım, doğrudan müzakereleri "anlamsız" ve "tarihi bir hata" olarak nitelendirerek, Lübnan yönetiminin bu süreçte teslimiyetçi bir dil kullanmaması gerektiğini savunmuştu.

Lübnan sahasında gerilim sürüyor

Siyasi kanatta müzakere tartışmaları sürerken, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyi ve Bekaa Vadisi’ndeki saldırıları da devam ediyor. Emel Hareketi ve Hizbullah kanadı, sahadaki saldırganlık durmadan masaya oturmanın meşru olmadığını vurgulayarak ulusal bir uzlaşı çağrısında bulunuyor.