Üreticiler mesai üstüne mesai yapıyor! Gece yarısından sabaha kadar nöbet tutuluyor
DHA Giriş Tarihi:

Üreticiler mesai üstüne mesai yapıyor! Gece yarısından sabaha kadar nöbet tutuluyor

Iğdır'da zirai don beklentisi nedeniyle üreticiler çiçek açan kayısı ağaçlarının başında gece yarısından sabaha kadar nöbette bekliyor.

Üreticiler, özellikle hava sıcaklığının sıfırın altında düştüğü 02.00 ile 05.00 saatleri arasında, kayısı bahçelerine yerleştirdikleri saman balyalarını yakıp, 'dumanlama' yöntemi ile ağaç ve çiçeklerini korumaya çalışıyor.

'Doğu'nun Çukurovası' olarak bilinen, bölgenin sebze ve meyve üreticisi Iğdır'da, Meteoroloji 16'ncı Bölge Müdürlüğü, zirai don uyarısında bulundu. Hafta sonu yaşanan kar yağışı sonrası hava sıcaklığı sıfırın altına düşerken; çiftçiler, çiçek açan kayısı ağaçlarını korumak için asırlardır yaptıkları 'dumanlama' sistemini uygulamaya başladı.

Üreticiler, özellikle sıcaklığın düştüğü 02.00 ile 05.00 saatleri arasında, kayısı bahçelerine yerleştirdikleri saman balyalarını yakıyor. Üreticiler, bu yöntemle hava sıcaklığını birkaç derece artırarak donun çiçek ve çağlalara zarar vermesini önlemeyi amaçlıyor.

'MEYVELERİMİZİ DONDAN KURTARMAYA ÇALIŞIYORUZ' Üreticilerden Töbet Turan, "Saat 02.00 sularında bahçelerimize geliyoruz. Dedelerimizin, babalarımızın yaptığı gibi dumanlama sistemiyle meyvelerimizi dondan kurtarmaya çalışıyoruz. Samanları yakmaya başladık, inşallah ürünlerimizi koruyacağız" dedi.

'BÜYÜKLERİMİZDEN MİRAS KALDI' Kasımcan köyünde üretim yapan Arslan Turan ise yöntemin geçmişten bugüne kullanıldığını vurgulayarak, "Sabahın 02.00 ile 05.00 saatleri arasında tütsüleme yaparak donun etkisini azaltmaya çalışıyoruz. Bu yöntem büyüklerimizden bize miras kaldı. İnşallah biz de faydasını görürüz" diye konuştu.

Yorumlar

Neron11

Rabbim emeklerinin karşılığını versin inşallah
