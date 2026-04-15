Hamas'tan İtalya'nın kararına destek: "Doğru yönde atılmış bir adım"

HAMAS tarafından yapılan yazılı açıklamada, İtalya’nın savunma iş birliğini durdurmasının "doğru yönde atılmış önemli bir adım" olduğu vurgulandı. Hareket, bu tür kararların İsrail’in bölgedeki politikalarını frenleme potansiyeli taşıdığına dikkat çekerek, uluslararası toplumun İsrail’e yönelik izolasyonu artırması gerektiğini ifade etti.

Askeri destek ve siyasi koruma eleştirisi

Açıklamada, Gazze, Batı Şeria ve Lübnan’da devam eden ihlallere işaret edilerek şu ifadelere yer verildi:

Askeri Destek Kesilmeli: İsrail’e yönelik her türlü askeri desteğin sonlandırılması istendi.

Baskı Artırılmalı: Uluslararası baskının artırılarak bölgedeki saldırıların durdurulması gerektiği belirtildi.

Siyasi Koruma: Batılı devletlerin İsrail'e sağladığı siyasi koruma kalkanının kaldırılması çağrısı yapıldı.

Krizin merkezinde UNIFIL saldırıları var

İtalya'yı bu karara iten süreç, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) bünyesinde görev yapan İtalyan konvoylarına İsrail ordusu tarafından ateş açılmasıyla başlamıştı. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, kararı İsrailli mevkidaşı Israel Katz'a resmen iletirken, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerde kopma noktasına gelindi.

Karşılıklı büyükelçiler geri çağrıldı

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin İsrail’in Roma Büyükelçisi’ni bakanlığa çağırmasına karşılık olarak Tel Aviv yönetimi de Roma'daki büyükelçisini geri çekti. İtalya'nın 2016 yılında imzalanan savunma mutabakatını dondurması, Avrupa genelinde İsrail’e yönelik artan tepkilerin en somut göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor.