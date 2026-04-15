Katil orduda kriz: ABD'nin silahları tükeniyor! Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden İslam Ümmetine önemli çağrı! 15 Nisan 2026: Günün Âyet ve Hadisi 15 Nisan 2011: Hüsamettin Akmumcu'nun vefatı (Avukat/Milletvekili) Uyuşturucu taşıdığı iddia edildi! ABD'den tekne saldırısı Görüşmelere saatler kala sabotaj girişi! İran'ın kalbinde şiddetli patlama JD Vance'den tansiyon düşüren açıklama! Trump kapsamlı bir anlaşma peşinde Sınırda alev topu! Hizbullah’tan İsrail’e insansız hava araçları ve roketlerle darbe Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor! Gazze’de son 48 saatte 16 can kaybı ABD, İran kararını dünyaya ilan etti! Ekonomi piyasaları derinden sallanacak
Gündem Hamas'tan İtalya'nın kararına destek: "Doğru yönde atılmış bir adım"
Gündem

Hamas'tan İtalya'nın kararına destek: "Doğru yönde atılmış bir adım"

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Hamas'tan İtalya'nın kararına destek: "Doğru yönde atılmış bir adım"

İtalya'nın İsrail ile olan askeri iş birliği anlaşmasını askıya alma kararı, Filistin kanadında yankı buldu. HAMAS, Roma yönetiminin bu hamlesini memnuniyetle karşıladığını belirterek, diğer ülkelere de benzer adımlar atma çağrısında bulundu.

HAMAS tarafından yapılan yazılı açıklamada, İtalya’nın savunma iş birliğini durdurmasının "doğru yönde atılmış önemli bir adım" olduğu vurgulandı. Hareket, bu tür kararların İsrail’in bölgedeki politikalarını frenleme potansiyeli taşıdığına dikkat çekerek, uluslararası toplumun İsrail’e yönelik izolasyonu artırması gerektiğini ifade etti.

Askeri destek ve siyasi koruma eleştirisi

Açıklamada, Gazze, Batı Şeria ve Lübnan’da devam eden ihlallere işaret edilerek şu ifadelere yer verildi:

  • Askeri Destek Kesilmeli: İsrail’e yönelik her türlü askeri desteğin sonlandırılması istendi.
  • Baskı Artırılmalı: Uluslararası baskının artırılarak bölgedeki saldırıların durdurulması gerektiği belirtildi.
  • Siyasi Koruma: Batılı devletlerin İsrail'e sağladığı siyasi koruma kalkanının kaldırılması çağrısı yapıldı.

Krizin merkezinde UNIFIL saldırıları var

İtalya'yı bu karara iten süreç, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) bünyesinde görev yapan İtalyan konvoylarına İsrail ordusu tarafından ateş açılmasıyla başlamıştı. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, kararı İsrailli mevkidaşı Israel Katz'a resmen iletirken, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerde kopma noktasına gelindi.

Karşılıklı büyükelçiler geri çağrıldı

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin İsrail’in Roma Büyükelçisi’ni bakanlığa çağırmasına karşılık olarak Tel Aviv yönetimi de Roma'daki büyükelçisini geri çekti. İtalya'nın 2016 yılında imzalanan savunma mutabakatını dondurması, Avrupa genelinde İsrail’e yönelik artan tepkilerin en somut göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor.

İtalya’da yaprak dökümü sürüyor! Teknik direktör Gattuso kovuldu
İtalya’da yaprak dökümü sürüyor! Teknik direktör Gattuso kovuldu

Spor

İtalya’da yaprak dökümü sürüyor! Teknik direktör Gattuso kovuldu

ABD Başkanı Trump, Meloni'yi hedef aldı
ABD Başkanı Trump, Meloni'yi hedef aldı

Dünya

ABD Başkanı Trump, Meloni'yi hedef aldı

Meloni’den alkışlanacak karar: Savunma anlaşmasını askıya aldı
Meloni’den alkışlanacak karar: Savunma anlaşmasını askıya aldı

Gündem

Meloni’den alkışlanacak karar: Savunma anlaşmasını askıya aldı

