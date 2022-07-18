İblisin çocukları tarlalara da musallat oldu

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Türkiye’nin bekasına göz diken şer odakları ‘yeşil vatan’da ormanlarımızı ateşe verip ülkenin doğal güzelliklerini yok etmeye çalışırken, stratejik önem kazanan buğday tarlalarına da musallat oldu. Gıda fiyatlarına yönelik spekülasyon yürütülen süreçte patates, soğan gibi ürünlerin depolarda çürütüp yol kenarlarına döken, hem sofrada hem de birçok ürünün imalatında kullanılan yağ ve şekeri stoklayıp halka pahalı satarak ekonomiyi baltalayan gıda teröristlerinin yanına şimdi de turizmi baltalamak için yaz sezonunda ormanları yakan iblisin çocukları dahil oldu. Yaz aylarında ormanları yakarak ciğerlerimizi ateşe veren ve kendilerine Ateşin Çocukları İnisiyatifi adını veren terör örgütü PKK’nın uzantısı iblisin çocukları tahıl krizinin dünyayı çevrelediği mevcut süreçte buğday tarlalarımıza da göz dikti. Ekmek üretiminde kullanılan ve birçok ürünün ham maddesi olan buğdayı imha ederek Türkiye’yi dışarıya muhtaç etmek isteyen isteyen şer odakları, buğday hasadının beklendiği tarlaları ateşe vermeye başladı. Türkiye’ye diz çöktürebilmek için Allah’ın nimetine kibrit çakan karanlık eller İstanbul’da, Muğla’da, Diyarbakır’da, Bolu’da, Tekirdağ’da ve yurdun birçok noktasında milyonlarca tonluk hasat beklenen buğday tarlalarını birer birer yaktı. Orman yangınlarını “Ateşin Çocukları İnisiyatifi” adlı oluşum üzerinden üstlenen Haçlı Batı maşası PKK ve diğer örgütler, sabotaj eylemlerine devam ediyorlar.

Hektar hektar yanıyorlar

Bolu’nun Göynük ilçesinde bir anda tutuşan tarladaki yangında buğday ekili arazi küle döndü. (15 Temmuz)

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 50 dönüm ekili buğday tarlasında yangın çıktı. Çevredeki tarlalara sıçramadan söndürülen yangın sonucu tarlanın büyük kısmında zarar oluştu. (14 Temmuz)

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın, helikopterin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 18 dönüm tarlanın yaklaşık 9 dönümü zarar gördü. (9 Temmuz)

İstanbul Silivri ilçesi Gümüşyaka Mevkiinde bulunan buğday tarlasında yangın çıktı. Yaklaşık 150 dönümlük buğday tarlası henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda tutuşarak yanmaya başladı. (5 Temmuz)

Güneydaoğu'ya da sıçradı

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerindeki Pirinçlik ve Tosunlu mahalleleri arasında bulunan buğday ve arpa ekili tarlada yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da tesiriyle kısa sürede yayıldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürülen yangında 105 dönümü buğday, 115 dönümü de arpa ekili 220 dönüm alan zarar gördü. (4 Temmuz)

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde saman balyalarının bulunduğu tarlada yangın çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ederek söndürdü. (3 Temmuz)

İblisler Trakya'yı yakıyor

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kısmı biçilmiş yaklaşık bin dönüm buğday tarlası karanlık eller tarafından yakıldı. (3 Temmuz)

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Seymen Mahallesi Ağırmeşe mevkisindeki buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, 400 dekar alan zarar gördü. (30 Haziran)

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde saman yüklü traktör römorkundan çıkan tuhaf yangında 80 dönüm buğday ekili alan yandı. (29 Haziran)

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde meydana gelen yangında yaklaşık 300 dönüme yakın buğday tarlası yakıldı. (23 Haziran)

Çorlu’da sigara izmaritleriyle çıkarılan yangında 50 dönümlük buğday tarlası küle çevrildi. (19 Haziran)

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde önce tarla yakıldı, sonra yangın tarladan ormana sıçradı. (19 Haziran)