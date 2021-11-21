İblisin çocukları şimdi de fabrikaları yakıyor

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

Yaz aylarında tüm dünya orman yangınlarıyla mücadele ederken dünyadaki nedenlerden farklı olarak Türkiye’deki yangınların bir çoğu “çevre terörizmi”ne başvuran PKK’nın sabotajları sonucu gerçekleşmişti.

Terör örgütü PKK’nın şehir yapılanması içerisinde yer alan ve kendilerine, “Ateşin çocukları inisiyatifi” adını veren teröristler özellikle turizmin yoğun olduğu bölgelerde, yerli ve yabancı turistin gözünü korkutmak ve turizmi baltalamak için denize yakın yerlerdeki ormanları ateşe verdi.

Türkiye’nin turizmden elde edeceği ekonomik kazancı engellemek isteyen ve bunu örgütün medya organları aracılığıyla üstlenen hainler, dünya genelinde tepki alınca inkar politikası izledi. Ormanlara yönelik sabotaj eylemi gerçekleştiren birkaç terörist güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Teröristler şimdi de özellikle güneydoğu bölgelerinde yol yapımı çalışmalarında kullanılan iş makinelerine saldırarak ateşe vermeye başladı. Eli kanlı katiller batı illerimizde de milliyetçi işadamlarının fabrikalarına, iş yerlerine ve araçlarına saldırıyor ve ateşe veriyorlar. Orman yangınlarında da olduğu gibi bu iblisliklerini, terör örgütü PKK’nın medya organlarında yayınlatarak marifetmiş gibi haber yaptırıyorlar.

Son alçaklıklarını açıklayan terör örgütü, “Ateşin Çocukları, yakmalara ilişkin bizimle şu bilgileri paylaştı: 16.11.2021 Ankara Yenimahalle ilçesinde MHP’lilere ait HASAMEK Sanayi sitesinde bir işyeri. 17.11.2021 Afyonkarahisar Dazkırı ilçesinde AKP’li şahsa ait USPAR İplik fabrikası. 18.11.2021 Bursa İnegöl ilçesinde MHP’li şahsa ait CBG CONCEPT mobilya atölyesi. 19.11.2021 İstanbul Küçükçekmece’de Kürt düşmanlarına ait EMO Tekstil fabrikası. 18.11.2021 Kütahya’da Kürt düşmanı olan faşist şahsa ait bir araç ateşe verildi” ifadelerinin kullanıldığı haberleri yayınladılar.