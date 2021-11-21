  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İblisin çocukları şimdi de fabrikaları yakıyor
Gündem

İblisin çocukları şimdi de fabrikaları yakıyor

Terör örgütü PKK’nın şehir yapılanması içinde yer alan ve kendilerini “Ateşin çocukları” olarak adlandıran teröristler, yaz aylarında ormanları yakarken şimdi de şehir şehir gezip fabrikalara sabotaj düzenlemeye başladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 11:45:00 -
İblisin çocukları şimdi de fabrikaları yakıyor

GÖKSEL ÇAĞLAV  ANKARA

Yaz aylarında tüm dünya orman yangınlarıyla mücadele ederken dünyadaki nedenlerden farklı olarak Türkiye’deki yangınların bir çoğu “çevre terörizmi”ne başvuran PKK’nın sabotajları sonucu gerçekleşmişti.

Terör örgütü PKK’nın şehir yapılanması içerisinde yer alan ve kendilerine, “Ateşin çocukları inisiyatifi” adını veren teröristler özellikle turizmin yoğun olduğu bölgelerde, yerli ve yabancı turistin gözünü korkutmak ve turizmi baltalamak için denize yakın yerlerdeki ormanları ateşe verdi.

Türkiye’nin turizmden elde edeceği ekonomik kazancı engellemek isteyen ve bunu örgütün medya organları aracılığıyla üstlenen hainler, dünya genelinde tepki alınca inkar politikası izledi. Ormanlara yönelik sabotaj eylemi gerçekleştiren birkaç terörist güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Teröristler şimdi de özellikle güneydoğu bölgelerinde yol yapımı çalışmalarında kullanılan iş makinelerine saldırarak ateşe vermeye başladı. Eli kanlı katiller batı illerimizde de milliyetçi işadamlarının fabrikalarına, iş yerlerine ve araçlarına saldırıyor ve ateşe veriyorlar. Orman yangınlarında da olduğu gibi bu iblisliklerini, terör örgütü PKK’nın medya organlarında yayınlatarak marifetmiş gibi haber yaptırıyorlar.

Son alçaklıklarını açıklayan terör örgütü, “Ateşin Çocukları, yakmalara ilişkin bizimle şu bilgileri paylaştı: 16.11.2021 Ankara Yenimahalle ilçesinde MHP’lilere ait HASAMEK Sanayi sitesinde bir işyeri. 17.11.2021 Afyonkarahisar Dazkırı ilçesinde AKP’li şahsa ait USPAR İplik fabrikası. 18.11.2021 Bursa İnegöl ilçesinde MHP’li şahsa ait CBG CONCEPT mobilya atölyesi. 19.11.2021 İstanbul Küçükçekmece’de Kürt düşmanlarına ait EMO Tekstil fabrikası. 18.11.2021 Kütahya’da Kürt düşmanı olan faşist şahsa ait bir araç ateşe verildi” ifadelerinin kullanıldığı haberleri yayınladılar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Türkiyem

Vatana ihanet eten vatan hainlerinin kelleleri kobarılmalı
  • Yanıtla

ateşden gelen ateşe gitsin

devletde o pi.leri yedirip içirip tatil yaptırıyor onların...nın hörekesini gösterip atın nereyi yaktıysa geberip gitsin
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Altın ve dolar yerine 'Parayı toprağa yatırın' diyen Ramazan Kurtoğlu'ndan yeni uyarı: Bu satışlar engellenmeli
Ekonomi

Altın ve dolar yerine 'Parayı toprağa yatırın' diyen Ramazan Kurtoğlu'ndan yeni uyarı: Bu satışlar engellenmeli

Yatırım tavsiyeleri gündem olan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi, Ekonomist Dr. Ramazan Kurtoğlu, yabancılara toprak satışı konusun..
Ekonomi operasyonu çekmeye kalktılar! Reuters'tan provokatif analiz
Ekonomi

Ekonomi operasyonu çekmeye kalktılar! Reuters'tan provokatif analiz

Türkiye ekonomisi üzerinden başlatılan yanıltıcı yorumlara kur lobisinin operasyon medyası da eklendi.
Müslüme'nin ailesi jandarma karakolunda
Gündem

Müslüme'nin ailesi jandarma karakolunda

Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da kaybolan ve dün cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan a..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay