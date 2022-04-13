İblisin çocukları ateşle oynuyor

YENİ AKİT / ANKARA

Terör örgütü PKK’nın ormanları yakan ve çeşitli iş makinelerine saldırarak ateşe veren uzantısı, kendilerine 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' adını veren iblisler bu kez de çiftçinin traktörüne göz diktiler.

Turizm sezonunda Türkiye’nin cennet koylarındaki ormanlık arazileri yakarak çevre terörü yaratan, turizmi baltalamak için turistlere ve bölge halkına korkulu anlar yaşatan terör örgütü PKK, bahar aylarının gelmesiyle gözlerin çiftçilerin traktörlerine dikmeye başladı.

Baharın başlamasıyla tarlasını sürecek, ekip-biçme işlemlerine başlayacak çiftçilerin ekipmanlarına göz diken terör örgütü PKK’nın uzantısı iblisler geçtiğimiz günlerde bir dizi saldırı girişiminde bulundular.

"Savunmasız insanlara saldırı"

Örgütün sözde medya organlarından yapılan haberlerde, “07.04.2022 Konya Karatay İlçesi Mar-San Sanayi Sitesi'nde AKP’lilere ait Viva Plast Geri Dönüşüm fabrikası, 07.04.2022 Edirne’de hurda deposu alanı, 08.04.2022 İstanbul Avcılar ilçesinde asimilasyon merkezi, 11.04.2022 Antalya Muratpaşa ilçesinde bir alan, 10.04.2022 Eskişehir Mihalıççık ilçesinde N.K.’ya ait evin garajında bulunan traktör, otomobil ve ilaçlama makinesi yakılarak küle çevrilmiştir.” ifadeleri kullanılarak çöküş döneminde olan PKK’nın güvenlik güçlerinin karşısına korkudan çıkmak yerine, savunmasız insanların mallarına saldırmakla yetinebildiğini ortaya koyuyorlar.