Gündem Veri sızdıranlara gözaltı! İmamoğlu suç örgütüne yeni operasyon
Veri sızdıranlara gözaltı! İmamoğlu suç örgütüne yeni operasyon

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Senin uygulaması üzerinden kullanıcıların verilerinin sızdırılması ve satılmasıyla ilgili olarak önemli bir karar aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

"İSTANBUL SENİN" isimli uygulama üzerinden 4.7 milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırılmasına ilişkin olaya dahil olan 2'si İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı, 2'si İletişim Koordinasyon Merkezi'nde görevli toplam 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

