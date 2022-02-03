İBB'ye bağlı İETT durağında felaket

Bakırköy Florya'da bulunan Harmandere İETT durağında elektrik kaçağı can aldı. 2 Şubat 2022 tarihinde akşam saatlerinde bir kadın köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıktı. İBB'ye bağlı Harmandere İETT Durağı'nın yanından geçerken köpek elektrik akımına kapıldı. İETT durağındaki arızadan kaynaklı elektrik kaçağına kapılan köpek, bir süre can çekişti. Daha fazla dayanamayarak öldü. Köpek sahibi sinir krizleri geçirdi.

Olay yerine polis ekibi çağrıldı. Ekipler, can güvenliği için durağı kullanıma kapattı. Elektrik kaçağının olduğu durağın etrafı emniyet şeridiyle kontrol altına alındı.

Ortaköy'de olmuştu

Ortaköy'de geçtiğimiz pazartesi günü öğle saatlerinde sabah yürüyüşüne çıkan bir kişi, eve doğru ilerlediği sırada, iddialara göre köpeği yerdeki açık olan Elektrik kablolarına temas etti.

Bir anda titremeye başlayan köpeğe ne olduğunu anlamayan sahibi, yardım etmeye çalıştı. Yerdeki kabloları görünce elektrik akımına kapıldığını fark etti. Çevredekiler, köpeğin sahibini 'elektrik çarpabileceğini' söyleyerek uzaklaştırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Tüm uyarılara rağmen sahibi köpeğin yanından ayrılmadı. Elektrik akımına kapılan köpek bir süre sonra hayatını kaybetti.

Uzun süre göz yaşı döktü

Hayatını kaybeden köpeği kucaklayan sahibi ve eşi olay yerinde uzun süre feryat ederek ağladı. Daha sonra sahipleri, ölen köpeklerini alarak olay yerinden uzaklaştı.