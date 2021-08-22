İBB'nin yaşattığı çile bitmedi... Vatandaş bu kez otobüs kapısı tamir etti
İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarının yaşadığı arızalar günlerdir gündemden düşmüyor. CHP'lilerin, "AK Parti onaylamadığı için otobüslerin bakımı yapılamıyor" yalanının patlamasına rağmen İBB'deki işbilmezlik yüzünden vatandaşlar her gün çile çekiyor. Son olarak Küçükçekmece'de otobüsün bozulan kapısını yolcular tamir etmeye çalıştı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) skandallar bitmek bilmiyor.
İstanbul'da son dönemlerde görülen arızalandığı için vatandaşların ittiği İETT manzaralarına bir yenisi daha eklendi.
Küçükçekmece'de kapısı arızalanan bir İETT otobüsünün durduğu ve vatandaşların bozulan kapıyı tamir etmeye çalıştıkları görüldü.
CHP'li İBB'nin rezalet sonrası bakımsızlık yüzünden otobüsleri arızalanan şoförleri de işten atmakla tehdit ettiği ortaya çıktı.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu imzasıyla arızalanan otobüslerin vatandaşlar tarafından itilmesi yasaklandı.
Şoförlere gönderilen yazıya göre otobüsün vatandaş tarafından itilmesine müsaade eden şoförün işine son verileceği açıklandı.