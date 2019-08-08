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İBB'nin üst yönetimi tanıtıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin üst düzey yöneticileriyle iştiraklerin genel müdürlerini tanıttı- Genel sekreter, 7 genel sekreter yardımcısı, 3 başkan danışmanı, bir kurum genel müdürü (İETT) ve 22 iştirakin genel müdürü atandı- İETT Genel Müdürü ve Halk Ekmek Genel Müdürü ile yola devam kararı alan İmamoğlu, İSKİ ve 8 şirkete ise önümüzdeki günlerde atama yapacak

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:38
İBB'nin üst yönetimi tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Erkem İmamoğlu, belediyeyi birlikte yöneteceği A takımını belirledi.

23 Haziran yerel seçimleri ile göreve gelen İmamoğlu, aradan geçen 40 günlük süreçte genel sekreter, 7 genel sekreter yardımcısı, 3 başkan danışmanı, bir kurum genel müdürü (İETT) ve İBB'ye bağlı 30 şirketten 22'sine genel müdür ataması yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni belirlenen üst yönetimin tanıtımı için Saraçhane'deki binada basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan İmamoğlu, liyakata önem veren ve partizanlık yapmayan, insanları kucaklayan ve işinin ehli insanlara görev teslim ettiklerini savundu.

Başkanlıkta henüz 40'inci günün girdiklerini ifade eden İmamoğlu, İBB'nin 85 bin çalışanı bulunduğunu belirtti.

İmamoğlu, "Bu şehre adaleti getirmek için yola çıktık. Yol arkadaşım mutlaka kibirden uzak olacak. Makamında dururken sokakta dolaşırken insanlarla konuşken kibirden arınmış, tevazuyla 16 milyonun hizmetçisi olduğunu hissettirecek." dedi.

6 ay içinde tüm yönetim kadrolarını tamamlamak istediklerini vurgulayan İmamoğlu, kendilerine yönelik beklentilerin büyüklüğünün farkında olduklarını kaydetti.

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış ve Halk Ekmek Genel Müdürü Salih Berakoğlu ile yola devam kararı olan İmamoğlu, önümüzdeki günlerde İSKİ ve 8 şirkete daha atama yapacak.

İmamoğlu'nun atamasını gerçekleştirdiği ve basın toplantısıyla tanıttığı yeni ekibi şöyle:

Genel sekreter Yavuz Erkut, genel sekreter yardımcıları Şengül Altan Arslan, Yeşim Meltem Şişli, İbrahim Orhan Demir, Mehmet Çakılcıoğlu, Murat Kalkanlı, Murat Yazıcı ve Turgut Tuncay Önbilgin. Başkan danışmanları Murat Ongun, Ertan Yıldız ve Yiğit Oğuz Duman. İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, BELBİM A.Ş. Genel Müdürü Yücel Karadeniz, BELTUR A.Ş. Genel Müdürü Ömer Güçlü Şeneler, BİMTAŞ A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu, Boğaziçi Yönetim A.Ş. Genel Müdürü Ethem Pişkin, Enerji A.Ş. Genel Müdürü Aslan Değirmenci, Halk Ekmek A.Ş. Genel Müdürü Salih Bekaroğlu, Hamidiye ve Güvensu A.Ş. Genel Müdürü Sertaç Nişli, İSBAK A.Ş. Genel Müdürü Bahaddin Yetkin, İSFALT A.Ş. Genel Müdürü Burak Sırali, İSPARK A.Ş. Genel Müdürü Murat Çakır, İSPER A.Ş.Genel Müdürü Banu Saraçlar, İSTAÇ A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Canlı, İSTGÜVEN A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Can Buğday, İSTON A.Ş. Genel Müdürü Ziya Gökmen Togay, İSTTELKOM A.Ş. Genel Müdürü Nihat Narin, KİPTAŞ A.Ş. Genel Müdürü Ali Kurt, Kültür A.Ş. Genel Müdürü Serdal Taşkın, Medya A.Ş. Genel Müdürü İpek Elif Atayman, Spor A.Ş. Genel Müdürü İzzet Renay Onur, Şehir Hatları A.Ş. Genel Müdürü Sinem Dedetaş, UGETAM A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Edin.


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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:38
  1. Atamalar
  2. Ekrem İmamoğlu
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  4. İbb
  5. İETT
  6. Saraçhane
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