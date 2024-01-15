İBB’nin tahsis ettiği salonda teröristbaşı 'Abdullah Öcalan' propagandası

Ekrem İmamoğlu’nun yönettiği İBB’ye ait Gazhane Tesisleri’nde yapılan programda Abdullah Öcalan ve PKK propagandası yapılırken konuşmalara hiçbir şekilde müdahale edilmedi

İBB'ye ait Müze Gazhane'de "Mor Dayanışma" adı altında terör propagandasının yapıldığı bir etkinlik organize edildi. Bu organizasyona HDP/DEM'li vekil Adalet Kaya da katıldı.

Adalet Kaya, konuşmasında terör örgütü elebaşı Öcalan'a özgürlük isterken bebek katilinin hapiste tutulmasını "hukuksuzluk" olarak nitelendirdi. Daha da ileri gitmekten çekinmeyen DEM Parti Milletvekili Adalet Kaya, “Abdullah Öcalan’ın üzerinde 25 yıldır tecrit var. Bir kişiye göre yapılmış hukuk sistemi yüzüden. Ortadoğuya barışı getirecek en önemli aktör Öcalan’dır.” ifadelerini kullandı.

Terör örgütünün sözcülüğüne de soyunan Kaya, Türk ordusu tarafından düzenlenen harekatlarda etkisiz hale getirilen teröristler için duyduğu üzüntüsünü de dile getirmekten çekinmedi.

Ekrem İmamoğlu'nun, "sanat, bilim ve etkinlik alanı" olarak açılışını yaptığı Müze Gazhane gelinen noktada terör örgütlerinin özgürce propaganda yapabildiği bir sahneye döntüşmüş durumda.

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