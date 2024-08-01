İBB'nin satışa çıkardığı Tarabya Arazisi için tek teklif fiyasko oldu! Bir arsayı bile satmayı beceremediler

Haydar Aliyev Caddesi'nde, Grand Tarabya Oteli'nin yanında yer alan ve bir zamanlar otel tarafından restoran olarak kullanılan İBB'ye ait bu değerli arazi, turizm tesis alanı imar planına sahip. Arazinin satışı için belirlenen 398 milyon 126 bin 400 liralık muhammen bedel, tartışma konusu oldu. İhaleye katılacak isteklilerden istenen 11 milyon 943 bin 972 liralık geçici teminat bedeli ise, ihaleye katılımı ciddi şekilde sınırladı.

Sabah saat 10.00'da Saraçhane'de İBB Encümen Salonu'nda gerçekleştirilen ihalede, yalnızca bir istekli teklif verdi. Teklifin, muhammen bedelin biraz üzerinde olması ve başka katılımcının bulunmaması, satış sürecinin ciddiyetini sorgulattı. İBB Encümeni, verilen teklifin "düşük" olduğu gerekçesiyle ihaleyi kabul etmedi. İhaleye olan düşük ilgi ve verilen teklifin yetersizliği, İBB'nin mülk yönetimi konusunda başarısızlığı olarak değerlendirildi.

İBB'nin boğaz manzaralı bu araziyi satışa çıkarma kararı, başta muhalefet partileri olmak üzere pek çok kesim tarafından eleştirildi. Arazinin kıymetli olması ve kamusal alanda kalmasının gerekliliği, tartışmanın merkezindeydi. Ayrıca, belirlenen yüksek bedelin, piyasada alıcı bulmasının zor olduğu da ifade edilmişti.

İBB Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı, ihaleyi iptal etti ve sürecin tekrar değerlendirilmesine karar verdi. Şimdi gözler, bu değerli arazinin nasıl değerlendirileceğine ve İBB'nin bu konuda atacağı adımlara çevrildi.

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