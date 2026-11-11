Müthiş çözüm: Ordu çete liderinin evini füzelerle vurdu!

Haiti'de, El Salvador askerlerinin desteğiyle silahlı çetelere karşı düzenlenen operasyonda yaklaşık 20 kişinin öldürüldüğü açıklandı. Operasyonda çetelerin karargahı ile liderlerinden birinin evi hedef alındı. Haiti Başbakanı, operasyon desteği nedeniyle El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'ye teşekkür ederek, "Çeteler uyuyamayacak" ifadelerini kullandı.

Haiti Ulusal Polisi, El Salvador askerlerinin desteğiyle 8 Kasım günü saat 02.30'da Port-au-Prince yakınlarındaki Croix-des-Bouquets bölgesinde 400 Mawozo çetesine helikopter destekli operasyon düzenledi.

Operasyonda yaklaşık 20 silahlı kişinin öldürüldüğü bildirildi; ölü sayısı resmi makamlarca henüz doğrulanmadı ve çete lideri Wilson Joseph'in operasyon sırasında evde olmadığı belirtildi.

El Salvador, ekim ayında dört askerinin Haiti'de kaybolmasının ardından ülkeye 2 binden fazla asker gönderdi; Uluslararası Af Örgütü operasyonların uluslararası insan hakları hukukuna uygunluğu ve bağımsız soruşturma çağrısında bulundu.

Haiti'de uzun süredir devam eden çete şiddetine karşı yürütülen operasyonlarda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Haiti Ulusal Polisi, El Salvador askerlerinin desteğiyle başkent Port-au-Prince yakınlarındaki Croix-des-Bouquets bölgesinde 400 Mawozo adlı silahlı suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Helikopterlerin de kullanıldığı saldırıda çete lideri Wilson Joseph'in evi ile örgütün karargahı hedef alındı.

HELİKOPTERLERLE SALDIRI DÜZENLENDİ

Miami Herald'ın haberine göre operasyon, 8 Kasım Pazar günü yerel saatle 02.30 sıralarında gerçekleştirildi. Haiti polisinin insansız hava araçları kullanan özel biriminin yürüttüğü operasyona El Salvador askerleri de destek verdi. Bölgedeki silahlı çete üyelerinin bulunduğu binaya saldırı düzenlenirken, dört helikopter havadan destek sağladı.

Operasyonda yaklaşık 20 silahlı kişinin öldürüldüğü bildirildi. Ancak ölü sayısı henüz resmi makamlarca doğrulanmadı. Saldırının hedefindeki çete lideri Wilson Joseph'in ise operasyon sırasında evde bulunmadığı belirtildi.

BUKELE GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI: SÖZÜMÜZÜ TUTTUK

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, operasyonun ardından Haiti Kreolcesiyle yaptığı açıklamada 400 Mawozo çetesinin karargahının ve liderinin evinin imha edildiğini duyurdu.

Bukele, helikopterlerin bir binaya ateş açtığı görüntüleri yayımlayarak operasyon öncesinde verdiği sözü yerine getirdiklerini söyledi. Çete üyelerinin büyük bölümünün çatışmaya girmeden kaçtığını savunan Bukele, suç örgütlerine karşı mücadelenin devam edeceği mesajını verdi.

HAİTİ BAŞBAKANINDAN BUKELE'YE TEŞEKKÜR

Haiti Başbakanı Alix Didier Fils-Aimé, El Salvador askerlerinin operasyona verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Fils-Aimé, El Salvador Devlet Başkanı Bukele'ye ülkesindeki çetelere karşı yürütülen mücadeleye katkılarından dolayı teşekkür etti.

Başbakan, açıklamasında Haiti güvenlik güçleri, El Salvador askerleri ve uluslararası destek unsurlarının ortak mücadelesine dikkat çekerek "Haiti, El Salvador ve Çete Bastırma Gücü: Aynı mücadele, aynı kararlılık" ifadelerini kullandı.

Fils-Aimé'nin açıklamasındaki en dikkat çekici bölüm ise silahlı suç örgütlerine yönelik mesajı oldu. Haiti Başbakanı, "Çeteler uyuyamayacak" diyerek operasyonların devam edeceğini vurguladı.

2 BİNDEN FAZLA ASKER HAİTİ'YE GÖNDERİLDİ

El Salvador yönetimi, ekim ayında dört Salvadorlu askeri personelin Haiti'de kaybolmasının ardından ülkeye 2 binden fazla asker gönderdi. Bukele yönetimi başlangıçta askeri sevkiyatın kayıp personelin bulunması amacıyla gerçekleştirildiğini açıklarken, sonraki süreçte çetelere karşı operasyonlar yoğunlaştı.

Haiti'deki en güçlü silahlı gruplardan biri olan 400 Mawozo, uzun yıllardır adam kaçırma, haraç toplama ve silahlı saldırılarla ilişkilendiriliyor. Örgüt, 2021 yılında 16 ABD'li ve bir Kanadalı misyoneri kaçırmasıyla uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmişti.

ULUSLARARASI KURULUŞLARDAN UYARI

El Salvador'un Haiti'ye gönderdiği askerlerin büyük bölümünün Birleşmiş Milletler destekli Çete Bastırma Gücü bünyesinde görev yapmaması, operasyonların hukuki çerçevesi konusunda tartışmalara yol açtı.

Uluslararası Af Örgütü, iki ülkeye askeri operasyonlarda uluslararası insan hakları hukukuna uyulması çağrısında bulundu. Örgüt, askerlerin görev ve yetkilerinin açıklığa kavuşturulmasını, olası hak ihlallerinin ise bağımsız biçimde soruşturulmasını istedi.

Haiti Başbakanı Fils-Aimé'nin gelecek hafta El Salvador'u ziyaret ederek ülkedeki Salvadorlu askerlerin geleceğini görüşmesi bekleniyor.