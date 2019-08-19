İBB’nin ilgisizliğine vatandaş isyan etti! İlçe Belediyesi kolları sıvadı
İstanbul’da her gün on binlerce turist ağırlayan ağırlayan Eyüp Sultan Camisinin meydanında bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından temizlenmesi gereken süs havuzu, yoğun şikayet üzerine temizlendi.19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:07
İstanbul'un simgelerinden olan ve her gün on binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan Eyüpsultan Camisinin meydanında bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından temizlenmesi gereken süs havuzu, vatandaşlardan gelen yoğun şikâyet üzerine Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri tarafından temizlendi.
Vatandaşların süs havuzundan gelen kötü koku gerekçesiyle yaklaşık bir aydır İBB Beyaz Masa'ya ilettiği şikâyetler karşılık bulmayınca, sosyal medyada kampanya başlatıldı.
Hortum bozuk gerekçesi
Bunun üzerine devreye giren Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, süs havuzunun temizlenmesi talimatını verdi.
Konuyla ilgili ulaşılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin, hortum bozuk olduğu gerekçesiyle süs havuzunu yaklaşık bir aydır temizleyemediklerini aktardıkları öğrenildi.
YORUM YAZ