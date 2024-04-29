İBB'nin ihmaline kurban gitti! Amedspor'u kutlayan İmamoğlu Edanur'u umursamadı

Geçtiğimiz gün Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Sahil Parkı'nda korkunç bir olay meydana geldi. 5 yaşındaki Edanur Gezer, İBB ekipleri tarafından sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşerek hayatını kaybetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kazılan su dolu çukura düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer'in ölümüyle ilgili adli soruşturma başlatılırken, İBB, skandal bir açıklamaya imza atarak kızlarını kaybeden aileyi suçladı.

Her şeyi paylaşan İmamoğlu Edanur'u paylaşmadı

İBB'nin çalışma yaptığı su birikintisinde hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur Gezer ölümüyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise tek bir açıklama bile yapmadı.

2 gündür gerçekleştirdiği ziyaretlerle ilgili, İBB'nin açtığı Beltur kafeyle ilgili, TFF 2. Lig'de şampiyon olarak TFF 1. Lig'e yükselen Amedspor'la ilgili ve Süper Lig'e yükselen Göztepe Spor'la ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan İmamoğlu, İBB'nin açtığı çukurda hayatını kaybeden Edanur Gezer'le ilgili herhangi bir mesaj paylaşmadı.

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2007'de İSKİ genel müdürü görevden alınmıştı

Öte yandan konuyla ilgili İBB'nin AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz da geçmişte yaşanan bir kazayı hatırlatarak Edanur Gezer'in ölümüyle ilgili tek bir tweet bile atmayan Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. 2007'de Dilara Dumrul isimli 5 yaşındaki bir çocuk rögara düşerek hayatını kaybettiğinde dönemin İSKİ genel müdürünün ihmal sebebiyle görevden alındığını hatırlatan Murat Türkyılmaz, Edanur Gezer'in ölümüyle ilgili hesap sorulmamasına ve İmamoğlu'nun tek paylaşım yapmamasına tepki gösterdi.

Türkyılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Yıl 2007,

Dilara Dumrul, 5 yaşında, rögara düşerek hayatını kaybetti.

Dönemin İSKİ genel müdürü ihmal sebebiyle görevden alındı.

Yıl 2024,

Eda Nur Gezer, 5 yaşında, İBB’nin açtığı bir çukurda hayatını kaybetti.

Sn. İBB Başkanı henüz bir tweet bile atmadı.

Kaynak: Haber7