İBB'nin hocası Fatma Yavuz'dan skandal LGBT çıkışı! 'Başörtümü çıkarır yakarım'

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İslam'a aykırı söz ve eylemleri sebebi ile Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki işine son verilen, kamuoyunun CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin hocası olarak tanıdığı Fatma Yavuz, skandal ifadelerle eşcinsel sapkınlığı savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı İlahiyat Yıldızları Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Hiranur Vakfı'nda yaşandığı iddia edilen taciz üzerinden tarikat ve cemaat düşmanlarına seslenenlerin iki yüzlülüğünü ortaya koyan Erdoğan, "İstismar vakası üzerinden içlerindeki kin ve nefreti kusanları gördük. LGBT denilen marjinal akımlara alet edilen çocuklarla ilgili hiçbir tepki göstermediler." dedi.

Geçtiğimiz aylarda Kemal Kılıçdaroğlu tarafından CHP kürsüsüne çıkartılıp "helallik" istetilen Fatma Yavuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak eşcinsel sapkınlığı savundu.

'Başörtümü çıkarır yakarım'

Daha önce LGBT'li sapkınlarının sözde onur yürüyüşüne katılan Yavuz, Günel Cantak'a konuştu.

"Tek bir LGBT’li kardeşime zarar gelirse başörtümü çıkarır yakarım." diyen Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

Elimizden gelen her şeyi yapacağız, lütfen bu nefret politikalarına bir son verin. LGBT'li bireyler de bizim kadar bu ülkenin eşit bireyleridir. Bizim kadar hak sahibidirler. Kimseyi ötekileştirmeye hakkınız yok.