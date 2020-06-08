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Medya

İBB’nin desteklediği TELE1’e şok! İsmail Dükel gözaltına alındı

İBB’nin desteklediği TELE1’in Ankara Temsilcisi, gazeteci İsmail Dükel sabah saatlerinde gözaltına alındı. Savcılığın 4 gün gözaltı süresi verdiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 09:09:00 -
İBB’nin desteklediği TELE1’e şok! İsmail Dükel gözaltına alındı

İBB’nin desteklediği TELE1’in Ankara Temsilcisi, gazeteci İsmail Dükel gözaltına alındı.

Gözaltıyı FETÖ ve PKK destekçisi TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, ‘Arkadaşımız, TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel bu sabah 07.30’da gözaltına alındı. Gözaltına alınma nedeni bilinmiyor. Savcılığın 4 gün gözaltı süresi vermiş. Savcılığa çağrılarak ifadesi alınabilecek bir gazetecinin böyle gözaltına alınması demokrasilerde olmaz, olmamalıdır’ sözleriyle duyurdu.

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