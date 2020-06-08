İBB’nin desteklediği TELE1’e şok! İsmail Dükel gözaltına alındı
İBB’nin desteklediği TELE1’in Ankara Temsilcisi, gazeteci İsmail Dükel sabah saatlerinde gözaltına alındı. Savcılığın 4 gün gözaltı süresi verdiği öğrenildi.
İBB’nin desteklediği TELE1’in Ankara Temsilcisi, gazeteci İsmail Dükel gözaltına alındı.
Gözaltıyı FETÖ ve PKK destekçisi TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, ‘Arkadaşımız, TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel bu sabah 07.30’da gözaltına alındı. Gözaltına alınma nedeni bilinmiyor. Savcılığın 4 gün gözaltı süresi vermiş. Savcılığa çağrılarak ifadesi alınabilecek bir gazetecinin böyle gözaltına alınması demokrasilerde olmaz, olmamalıdır’ sözleriyle duyurdu.