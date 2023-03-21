İBB'nin cami düşmanı İYİ Partili meclis üyesi Ali Kıdık'ın karanlık yüzü! Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinin açığa çıkmasından neden korkuyor?

İBB'nin İYİ Partili Meclis Üyesi Ali Kıdık, sosyal medya hesabından bir video paylaştı ve Atatürk Havalimanı'ndaki piste cami yapıldığını belirtti. Kıdık, "Millet İttifakı kazanırsa Atatürk Havalimanı'nı açtırmamak için cami inşaatını da yapmaya başlamışlar" dedi.

Bir CHP'linin bile rahatsız olup dile getirmediği cami meselesi, İYİ Partili bir meclis üyesinin ağzından çıkınca ister istemez dikkat çekti. İYİ Partili bir isim Atatürk Hava Limanına yapılan bir camiye neden karşı çıksın ki? Çünkü bu parti kendisini milliyetçi muhafazakar ve manevi değerlere önem veren bir parti olarak lanse ediyor.

(Ali Kıdık'ın sosyal medya paylaşımı)

ALİ KIDIK'IN CAMİ DÜŞMANLIĞI

Ali Kıdık'ın cami düşmanlığı, milliyetçi mukeddesatçı olduğunu ileri süren İYİ Parti yandaşı Yeniçağ gazetesinde haber oluyor. Tabi Sözcü ile Cumhuriyet paçavraları da durur mu? Ülkede konuşulacak bunca mesele varken Atatürk Hava Limanına yapılan camiyi günün en önemli meselesi yaparak sekiz sütuna manşet atıp gündeme taşıyor.

Buraya kadar olan gelişmeleri herkes biliyor. Ama kimsenin bilmediği bir şey daha var. O da Ali Kıdık'ın karanlık yüzü. Müslüman bir ülkede inşa edilen camiye şiddetle karşı çıkan İYİ Parti İBB meclis üyesi Ali Kıdık'ı tanıdıkça karanlık tarafı da aydınlanmaya başlıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

(Yeniçag Gazetesinin haberi)



Ali Kıdık “Airport TV” adlı bir televizyonun ve şu anda havacılık ile ilgili haber portalı sahibi bir adam. Ayrıca Kıdık'ın üç farklı şirketi daha var. Geçenlerde adı Halkalı'da silahlı bir saldırı olayına da karıştı ama bu bizim konumuz değil.

Asıl konumuz bu cami düşmanı İyi Partili Ali Kıdık'ın kendi haber sitesinde yazdığı "Bunun adı skandal..." başlığı ile yazdığı yazı.

(Kendi Haber sitesinde yazdığı yazının bir bölümü)



Ulaştırma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'na höykürdüğü 'Skandal' yazısına geçmeden önce bir olayı hatırlatmakta fayda var.

ŞEHİD MUHSİN YAZICIOĞLU

Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun şaibeli bir helikopter kazası ile şehid düşmesini hepiniz biliyorsunuz. Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği kazadaki helikopterin askeri jetle takip edildiği iddiası gibi olayı şaibeli hale getiren pek çok iddia ortaya atılmış. FETÖ tarafından gerçekleştirildiği öne sürülmüş ve ölümü şüpheli bulunmuştu. Bu nedenle Merhum Yazıcıoğlu bu milletin kalbinde "Şehid' olarak yer buldu.



Merhum Yazıcıoğlu'nun şaibeli ölümü üzerine Ulaştırma Bakanlığı ile İç işleri bakanlığı olayı tüm detaylarıyla araştırmak üzere bir soruşturma başlattı.



İşte cami düşmanı İYİ Partili Ali Kıdık burada tekrar devreye giriyor.

Ali Kıdık kendi haber sitesinde "Bunun adı skandal" başlıklı yazısında şöyle diyor;



"Sivil Havacılık tarihinde böyle skandal görülmedi. En azından ben duymadım, okumadım. Bilen varsa bana da söylesin lütfen. Aşağıda yazacağım şeylerden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yetkililerinin de memnun olduğunu sanmıyorum." diye başlamış yazısına. Neden memnun olmadıklarını öğrenince şok olacaksınız!!!



ALİ KIDIK YAZICIOĞLU SUİKASTİNİN ARAŞTIRILMASINI İSTEMİYOR

"Kazada hayatını kaybeden bir siyasi lider olduğunda araştırma ve incelemenin daha titiz yapılması çok doğal. Kazaya neden olan her türlü alternatif bilgi ve belge en ince ayrıntısına kadar değerlendirilmeli. Diğer kazalarda olduğu gibi bu kazanın nedenlerini, niçinlerini araştıracak kaza kırım ekibine sahip olduğumuzu düşünüyorum. Eksikliklerimiz olabilir ama bu eksikliklerin nedenleri örtbas edecek bir eksiklik olacağına inanmıyorum. İnanmak istemiyorum."



Kıdık, soruşturmada bir eksiklik olmadığını iddia ederken İçişleri Bakanlığını da araştırmasından dolayı eleştiriyor.



"Bu ülkenin Sivil Havacılığına güvenilmediğini gösteren, izni veren İçişleri Bakanlığı’nın ne büyük bir hata içinde olduğunu hatırlatan olmadı sanırım. Ne olduğu belli olmayan iki kişi Almanya’dan geldi. Kaza yerine devletin tahsis ettiği helikopterlerle giderek akıllarınca resimler çektiler. Edindiğimiz bilgiye göre bu kişilerden birinin helikopter pilotu lisansı var. Diğerinin ise sadece PPL dediğimiz amatör pilot lisansı var. Resmi hiçbir yetkileri yok. Almanya’da bir şirketin sahibi olarak görünüyor inceleme heyeti denen kişilerden biri."



Kıdık birden telaşa düşmüş gibi İçişleri bakanlığının görevlendirdiği kişileri de araştırmış. Almanya'da hangi şirkette çalıştığına, pilotluk ehliyeti olup olmadığına kadar kendisine vazife çıkartarak araştırmış.

Diyor ki?



"Şimdi sormak istiyorum?

Bu kişilerin yazacakları rapor ne işe yarayacak? Kime ne faydası olacak? Uluslar arası hangi kaza kırımlarda görev aldılar? Kim oldukları, ne iş yaptıkları, kaza kırımlarda tecrübelerinin olup olmadıkları araştırıldı mı? İçişleri Bakanlığı hangi gerekçe ile bu kişilere izin verdi? Bundan sonra yapılan meydana gelmesi muhtemel kazalarda da bu tür incelemelere izin verecekler mi? Büyük Birlik Partisi devletin kaza kırım ekibine güvenmiyor mu?"

"Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerde meydana gelen bu kazanın ardından Büyük Birlik Partisi’nin inceleme için bir ekip getireceğini öğrendiğimde hayretler içinde kaldım. Bu ülkenin Sivil Havacılığına güvenilmediğini gösteren izni veren İçişleri Bakanlığı’nın ne büyük bir hata içinde olduğunu hatırlatan olmadı sanırım?

Ali Kıdık Büyük Birlik Partisinin inceleme ekip getirmesine bile çok kızmış.

Ama sadece BBP değil, içişleri Bakanlığı da güvenmemiş mevcut soruşturmaya ve olayı dört bir yandan çembere alarak araştırmak istemiş. Sana ne oluyor ki bu araştırmadan rahatsız oluyorsun? Neden araştırmanın üzerini örtmeye, kaza kırım ekibini küçültmeye çalışıyorsun. Neden rahatsızsın?



İYİ Parti İBB meclis üyesi Ali Kıdık yazısını şöyle bitiriyor,



"Bana göre bu davranış Ulaştırma Bakanlığı ve oluşturduğu kaza kırım ekibi ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne büyük bir hakarettir. Hakareti yaptıran da İçişleri Bakanlığı’dır.

Bunun adı da tam bir SKANDALDIR…"



Atatürk Havalimanına yapılacak camiden rahatsız olan İYİ Partili Ali Kıdık'ın Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinin karanlıkta kalan yönlerinin araştırılmasından neden bu kadar korktup rahatsız olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Umarız İçişleri bakanlığı bu cami düşmanı İYİ Partili'nin karanlık yüzünü aydınlatır.