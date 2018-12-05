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İBB'nin arazisi 550 milyon liraya satıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar Ünalan'daki 29 bin 664 metrekare büyüklüğündeki araziyi, ihaleyle 550 milyon liraya İGDAŞ'a sattı.

05 Aralık 2018 Çarşamba 14:29
İBB'nin arazisi 550 milyon liraya satıldı

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde İGDAŞ İkmal Müdürlüğü'nün bulunduğu ve pazar alanı olarak da kullanılan İBB mülkiyetindeki 29 bin 664 metrekarelik arazi için, Büyükşehir Belediyesi'nde ihale yapıldı.

Basına kapalı olarak yapılan ihaleye sadece İGDAŞ katıldı. İGDAŞ, 550 milyon lira bedelle arazinin yeni sahibi oldu.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 14:29
  1. İstanbul
  2. istanbul büyükşehir belediyesi
  3. İGDAŞ

YORUM YAZ

  • Esrwf ılyasEsrwf ılyas53 dk önce
    İBB NİN ARAZİSİ Mİ OLUR YA İSTANBULLUNUN YEŞİL ALANINI BIRAKMADINIZ İBBNİN BABASININ MALI MINE SATIP DURUYORSUNUZ
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