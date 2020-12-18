İBB'nin 2021 zamları belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisi Aralık ayı 2'nci toplantısı Kovid-19 tedbirleri kapsamında Avrasya Gösteri Merkezi'nde İBB Meclisi 2'inci Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı Başkanlığı'nda toplandı. Toplantıda ele alınan gündem maddeleri arasında bulunan Başkan Danışmanlarının yönetim kurulu üyeliklerinden gelen ve huzur haklarını içermeyen brüt maaşları kabul edildi. Buna göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanları 11 bin 556 lira 79 kuruş oldu. İnsan kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı'ndan gelen talepte danışmanların brüt ücreti Genel Sekreter maaşının yüzde 75'ini aşmamak üzere hesaplanması istendi. Teklifi inceleyen Plan ve Bütçe Komisyonu Genel Sekreter brüt maaşının 15 bin 409 lira 5 kuruş olduğunu ve bu ücretin yüzde 75'i olan 11 bin 556 lira 79 kuruşun danışmanlara ödenmesini uygun buldu.

Düzeltme zammı

Öte yandan sendikalar arasındaki yetki uyuşmazlığı sebebiyle yargıya taşınan İBB ve İETT'de işçi statüsündeki çalışanların maaş zamları görüşüldü.Hukuk Komisyonu, İBB Başkanlığı ile İETT'de görev yapan işçi statülü personelin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla toplu sözleşme yapılana kadar ücretlerde düzenleme yapılmasını uygun gördü. 1 Mart 2020 tarihinden geçerli olmak üzere birinci yıl için yüzde 13 zam ikinci yıl ise işçilerin 28 Şubat 2021 tarihinde almakta oldukları günlük ücretlerine 1 Mart 2021'den geçerli olmak üzere TÜFE oranında artış yapılması istendi. Zamlar toplu iş sözleşmesine kadar geçerli olacakken zabıta ve itfaiye personeline fazla mesai ücretinin en üst tutardan verilmesi karara bağlandı.