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İBB’den yağış açıklaması: "Şile ve Kadıköy’de metrekareye 40 kg yağış düştü"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakasını etkisi altına alan sağanak yağışta metrekareye ortalama 20 kilogram Şile ve Kadıköy’de 40 kilograma kadar yağış düştüğünü açıkladı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:53
İBB’den yağış açıklaması: "Şile ve Kadıköy’de metrekareye 40 kg yağış düştü"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakasını etkisi altına alan sağanak yağışta metrekareye ortalama 20 kilogram Şile ve Kadıköy’de 40 kilograma kadar yağış düştüğünü açıkladı.


İstanbul Büyükşehir Belediyesinden, Anadolu yakasında etkili olan sağanak yağmur geçişleri hakkında açıklama yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM’un verilerine göre, bugün sabah saatlerinden itibaren Anadolu yakasında etkili olan sağanak yağmur geçişleri neticesinde Kadıköy, Pendik, Tuzla, Ümraniye ve Sancaktepe bölgelerinde metrekareye ortalama 15 ila 20 kg arasında yağış kaydedildiği aktarılan açıklamada en fazla yağışın 35- 40 kg Şile ve Kadıköy ilçelerinde gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“İBB, yağış öncesi 4 bin 563 personel, 1.718 araç, iş makinesi ve ekipmanları ile AKOM kameralarından tespit edilen ve 153 Beyaz Masa’ya gelen ihbarları değerlendirerek göllenme ve su baskınlarına anında müdahale etti. Çekmeköy Madenler Altgeçit, TEM Çakmak Köprüsü altı, D100 Uzunçayır Kavşağı, D100 Fikirtepe Metrobüs İstasyonu mevkii, D100 Göztepe, Marmaray Feneryolu İstasyonu, Marmaray Suadiye İstasyonu, Marmaray Maltepe İstasyonu’nda oluşan göllenme ve su baskınları, İBB ekipleri tarafından anında müdahale ediliyor.İBB; İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Çevre Koruma, Park Bahçeler, İBB Trafik, Zabıta ve 153 Yerinde Çözüm ekipleri ile yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşın İstanbul’un ana arterlerinde ve meydanlarında hazır beklemeye devam ediyor.”

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:53
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