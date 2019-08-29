İBB’den ulaşıma zam neşteri

Yeni Akit Ekonomi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir vaadi daha boş çıktı. Seçimlerden önce İstanbullulara ucuz ve ücretsiz ulaşım vaatlerinde bulunan İmamoğlu, okulların açılmasına sayılı günler kala servis ücretleri başta olmak üzere taksi, dolmuş ve vapur ücretlerini artırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ndeki (UKOME) toplantıda okul servisi, minibüs, taksi ve dolmuş ücretlerinin yeni fiyat tarifesi belirlendi. İstanbul’da servis ücretlerine yüzde 13, minibüslere yüzde 20, taksimetre açılış ücretine ise 25 zam geldi. Taksimetre açılış ücreti 4 TL’den 5 TL’ye çıkarılırken, kilometre başı 2 TL 50 kuruş olan ücret, 3 TL 10 kuruşa çıkarıldı. 10 TL olan kısa mesafe yolculuk ücreti ise 13 TL’ye yükseldi.

Taksiciler zammı az buldu

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu UKOM’e temsilcisi, İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Ulaşım camiasında en son iyileştirme 07.09.2017 tarihinde gerçekleşmişti. Ulaşım camiası olarak yaklaşık 24 aydır zam beklentimiz var, tarife iyileştirme beklentimiz var. Maalesef biz istediğimiz zammı alamadık. O kadar sevinçli değiliz. Ama bir iyileştirme oldu” dedi.

İstanbul Minibüsçüler Odası Başkanı Kazım Bilge ise “Bize verilen sözler çok doyurucu olmasa da yüzde 20 gibi zamlarla bu sefer ki toplantının bitişi oldu. Esnafında en azından bir nebze de olsa yüzü güldü. Bu bir başlangıçtır” açıklamasında bulundu.

Servislere yüzde 13 zam

İstanbul Servis Odaları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, şunları söyledi: “İstanbul’da okul servis ücretlerine ortalama yüzde 13 oranında zam yapıldı. 0-1 kilometre arası 215 TL’den 243 TL’ye yükseltildi. En uzak mesafemiz de 25 kilometreye kadar olan kısım da 525 TL’den 580 TL’ye yükseltildi. Bu servis ücretlerine ilave olarak da okul öncesi, ilkokul ve ortaokullardaki rehber personelimiz için de her öğrenci için üçte bir oranda hostes parası talep edilecek. Bizim uyarımız şu olacak, İstanbul’da veliler açıklanan bu ücretlerin dışında ekstra bir ücret ödemesinler. Talep edenler hakkında büyükşehir belediyesine şikayet etsinler.”

“Tüketici değil, taksici kazanacak”

Taksilerde indi bindi fiyatlarındaki artışa dikkat çeken Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “İndi bindi ücreti baya yükseltildi. Bu da gösteriyor ki, tüketici değil taksici kazandı. Açılış ücreti 5 TL oldu, kilometre başına 3 TL 10 kuruş ücretlendirme yapılacak. Bir kilometre gidecek yolcu, 8 lira 10 kuruş ödeyeceğine 13 lira ödemek zorunda kalacak” dedi.

Servis ücretlerinde yüzde 13’lük zamma uymayan bazı servislerin olduğuna dair şikayetler aldıklarını ifade eden Ağaoğlu, velilere şu uyarılarda bulundu: “Veliler, UKOME’nin belirlediği fiyatı ödemeliler. Ancak kötü niyetli bazı işletmecilerin gidiş gelişi ayrı kilometre olarak ifade ettikleri ve uzun mesafe ücreti talep ettikleri dile getiriliyor. Ayrıca peşin veya toplu olarak ödeme talep ettikleri belirtiliyor. Velilerin adres değişikliği gibi durumlarda mağdur olmaları için taksitli ödeme yapmalarını öneriyoruz. Yüksek ücret talebiyle karşılaşan veliler bununla ilgili CİMER’den şikayette bulunabilirler. Fazla bedel ödediğini düşünen veliler hakem heyetlerine müracaat ederek UKOME’nin fiyat listesi ile ödeme makbuzlarını sunarak aradaki farkı talep edebilirler.”