İBB'den ulaşıma bir büyük zam teklifi daha!

1453 Çırpıcı Sosyal Tesislerinde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında toplanan Ulaşım Koordinasyon Merkezinde (UKOME) elektronik bilet ücret tarifelerine ilişkin yüzde 22,47'lik zam teklifi gündeme geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürü Serdar Yücel, UKOME'de daha önce bütün zamların aralık ayında yapılması kararı aldıklarını dile getirerek, teklifin aralıkta görüşülmesini talep etti.

Zam diyemedi, 'Ayarlama' dedi

Daha önce yüzde 35 zam yapıldığını hatırlatan Yücel, talep edilen zam oranının aynı zamanda yeni tip koronavirüs salgını döneminde halkı sıkıntıya sokabileceğini kaydetti. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir ise zam teklifinin salgın sebebiyle ertelenmiş bir düzenleme olduğunu belirterek, "Bu yapılan ayarlama aslında geçen aralıkta yapılması gereken ayarlamaydı." diye konuştu.