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Ekonomi İBB'den ulaşıma bir büyük zam teklifi daha!
Ekonomi

İBB'den ulaşıma bir büyük zam teklifi daha!

Göreve gelir gelmez ulaşıma yüzde 35 zam yapan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulaşıma yine zam talep etti. İBB tarafından talep edilen toplu taşımaya yüzde 22,47'lik zam teklifi UKOME kararıyla reddedildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 17:12:00 -
İBB'den ulaşıma bir büyük zam teklifi daha!

1453 Çırpıcı Sosyal Tesislerinde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında toplanan Ulaşım Koordinasyon Merkezinde (UKOME) elektronik bilet ücret tarifelerine ilişkin yüzde 22,47'lik zam teklifi gündeme geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürü Serdar Yücel, UKOME'de daha önce bütün zamların aralık ayında yapılması kararı aldıklarını dile getirerek, teklifin aralıkta görüşülmesini talep etti.

Zam diyemedi, 'Ayarlama' dedi

Daha önce yüzde 35 zam yapıldığını hatırlatan Yücel, talep edilen zam oranının aynı zamanda yeni tip koronavirüs salgını döneminde halkı sıkıntıya sokabileceğini kaydetti. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir ise zam teklifinin salgın sebebiyle ertelenmiş bir düzenleme olduğunu belirterek, "Bu yapılan ayarlama aslında geçen aralıkta yapılması gereken ayarlamaydı." diye konuştu.

 

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Yorumlar

mazoto zam yapanlara sesin

çıkmıyor akit kardeş. 200 lik mazotta son 5 aydır 5 litresi kayboldu gitti. Bunu haber yap sen
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