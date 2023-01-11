iBB’den sapkın LGBT propagandası! Bu kez başı çok ağrıyacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ücretsiz 3 aylık yaşam kültür dergisi İST’de “Kuşatma altındaki sanat” başlığı üzerinden açıkça LGBT propagandası yapıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Demokrasi Yüzyılı Başlıyor” başlıklı giriş yazısının bulunduğu derginin “aralık-ocak-şubat” sayısında LGBT ön plana çıkarıldı.

Ak Parti İBB Grup Sözcüsü Av. Murat Türkyılmaz, evine gönderilen derginin fotoğrafını Twitter hesabından “Bu dergiyi bir daha ev adresime göndermeyin. LGBT propagandanız için başka kapıya” mesajıyla paylaştı.

LGBT anlayışını normalleştiriyorlar

Yeni Şafak’a konuşan Türkyılmaz, ahlaki değerler ve neslin korunması için aktif rol üstlendiklerini, ancak yetkileri dışındaki alanlara müdahale edemediklerini anlattı: “İBB’nin LGBT anlayışının normalleştirilmesi için uyguladığı politikalara, müdürlük kurma teşebbüsüne ve kurum içi eğitimlere engel olmayı büyük ölçüde başardık. Fakat yetkimiz dışında olan alanlarda, mesela metrodaki reklamlara, İstanbul Kitapçısı’nda satılan yayınlara ve üçüncü cinsiyet içeren anketlere, İBB’nin çıkarıp ücretsiz dağıttığı derginin manşetine müdahale edemedik. Düşünün bu dergi evime postalandı ve çocuklardan uzak tutma ihtiyacı hissetim.”

"Kuşatma altında olan değerlerimiz ve milli kimliğimizdir"

Bir kamu kurumunun LGBT’nin gönüllü propagandasını yaptığına dikkat çeken Türkyılmaz, şunları kaydetti: “Bunun kamu kaynaklarıyla politikaya dönüştürülmesine asla müsaade edemeyiz. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın önerisiyle anayasal teminat altına alınmaya çalışılan aile müessesesini koruyucu adımları bu çerçevede anlamak gerekir. Dergide ‘Kuşatma altındaki sanat’ başlığıyla verilen LGBT mesajlarını hem sanata hem toplumsal değerlere saldırı olarak değerlendiriyoruz. Kuşatma altında olan değerlerimiz ve milli kimliğimizdir. Mücadeleye devam edeceğiz.”

Sapkınlıkları ilk değil

Daha önce İBB’de “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü” kurulması teklifi, AK Parti ve MHP’li meclis üyelerinin oyları ile reddedilmişti. Personele LGBT eğitim programına katılmayı zorunlu kılan CHP’li yönetim, kendisine bağlı kitabevlerinde LGBT içerikli kitaplara yer açmış, İstanbul Kitapçısı’nda LGBT’yi meşru gösteren pek çok kitap ve dergi satışa sunulmuştu.

Yeni Şafak