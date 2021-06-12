İBB'den LGBT propagandasına 58 bin lira
"Ödenek yok" diyerek metro inşaatlarını maloz döküp kapatan CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresinde İBB, sapkın eşcinsel propagandası yapan etkinliklere 58 bin TL kaynak sağladı.
'Her şey çok güzel olacak' vaadiyle İstanbulluları kandıran CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı koltuğuna oturmasının ardından verdiği sözleri çabuk unuttu.
İstanbul'a ve İstanbullulara hizmet etmesi gereken İmamoğlu, vaktini basit şovlara ve eşcinsel sapkınlara harcıyor.
"Ödenek yok" diyerek metro inşaatlarını maloz döküp kapatan İBB, eşcinsel sapkınlar için hiçbir masraftan kaçınmadı.
Ekrem İmamoğlu, cinsel sapkınlık propagandası yapan LGBT eğitimini belediye çalışanlarına zorunlu tutumuştu.
Büyük tepki çeken eğitimlerin belediyeye maaliyetinin 58 bin TL olduğu ortaya çıktı.