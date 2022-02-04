İBB’den kanunsuz yardım kampanyası

HABER MERKEZİ

İmamoğlu’nun başkanı olduğu İstanbul Vakfı tarafından “İstanbul’da dayanışmayı birlikte büyütüyoruz” sloganıyla başlatılan kampanyanın 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’na aykırı olduğu öğrenildi.

Kanun gayet açık

2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nun; “İzin alma zorunluğu” başlıklı 6. maddesinde şöyle deniliyor: “Kişiler ve kuruluşlar, yetkili makamdan izin almadan yardım toplayamazlar. Ancak kamu yararına çalışan dernek, kurum ve vakıflardan hangilerinin izin almadan yardım toplayabilecekleri, Cumhurbaşkanınca belirlenip ilan edilir. İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır.”

‘KİOSK’la söğüşlüyorlar

İstanbul Vakfı’nın internet sayfasında yapılan paylaşımda ise kiosk cihazlarından temassız banka kartı veya kredi kartı ile 20 TL bağışta bulunarak eğitime destek, aile destek ve anne-bebek desteğinin sağlanmasının hedeflendiği, yapılacak desteğin doğrudan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşacağının iddia ediliyor.