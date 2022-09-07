İBB’den hakaret gibi yardım! Millete et yerine işkembe dağıttılar!

CHP’li İBB başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’daki ihtiyaç sahibi ailelere “kurban eti” dağıtmak yerine “işkembe çorbası” dağıtıyor…

Yönetimi CHP’ye geçtikten sonra tıkır tıkır işleyen tüm sistem ve hizmetler sekteye uğrayan İstanbul’da akılalmaz bir gerçek ortaya çıktı.

Alt yapı sorununu çözemeyen, dağ kadrosundan İBB kadrosuna PKK’lıları dolduran, yandaşlarını ihale zengini yapan Ekrem İmamoğlu, ihtiyaç sahibi aileleri çorbaya mahkum ediyor.

İBB’ye bağlı İstanbul Vakfı üzerinden para toplayan CHP’li yönetim, millete et dağıtmak yerine işkembe çorbası dağıttı.

İBB’nin bağış olarak topladığı kurbanların yerine vatandaşa işkembe çorbası dağıtmasının ardından, çorbanın da İBB tarafından yaptırılmadığı ve başka bir markadan alındığı belirlendi.