İBB'den büyük yaz etkinliği! 124 bini aşkın genç ve çocuk...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) çocuk ve gençlerin yaz tatilini daha etkin ve faydalı geçirmeleri için sunduğu yaz dönemi etkinliklerinden 124 bin 500'ü aşkın kişi faydalanıyor.

Belediyenin 11 tesis ve 57 okulda açtığı yaz okulları ile izcilik kamplarına katılanlar, uzman eğitmenler eşliğinde yaz aylarını dolu dolu geçirme imkanı buluyor.

Belediyeden alınan bilgiye göre, yaz dönemi boyunca düzenlenen farklı organizasyonlarda çocuk ve gençlere çeşitli fırsat ve hizmetler sunuluyor.

İBB'nin açtığı yaz spor okullarından 35 bin, izcilik kaplarından 10 bin, EURODESK'ten bin 500, Tercih Danışma Merkezi'nden 25 bin, Tenis Akademilerinden 1000, Kaleci eğitiminden 300, Beden Eğitim Askeri ve Polis Okuluna hazırlık faaliyetlerinden 200, Marmaracık Bilim Kampı'ndan bin 500 ve plaj-piknik etkinliklerinden 50 bin olmak üzere yaz dönemi etkinliklerinden 124 bin 500'ü aşkın çocuk ve genç faydalanıyor.

YAZ SPOR OKULLARI

Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İBB iştiraki Spor İstanbul tarafından yaz spor okulları ve izcilik kampları açıldı. Bu okullarla izcilik kamplarına binlerce kişi başvuruda bulundu.

İBB'nin 11 spor tesisinde düzenlenen yaz spor okullarına kayıt yaptıran bin 500 çocuk, 14 branşta spor yapma imkanı buluyor. Anadolu Yakası'nda 4, Avrupa yakasında 7 tesiste devam eden yaz spor okullarında 6-12 yaş arası çocuklar 09.00-17.00 saatleri arasında jimnastik, futbol, futsal, badminton, basketbol, voleybol, yüzme, tenis, masa tenisi, atletizm, tekvando, karate, okçuluk ve buz pateni gibi farklı branşlarda spor eğitimi alıyor.

Çeşitli eğitsel oyunlar, geziler, eğlenceler ve çeşitli sosyal aktiviteler ile çocukların yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri sağlanıyor.

Okul bahçelerine yapılan spor salonları da yaz spor okulları olarak hizmet veriyor. 125 okul spor salonunda düzenlenen yaz spor okullarında 6-15 yaş arası 10 bin çocuk, 20 branşta ücretsiz spor eğitimi alıyor. Salonlarda eğitimler hafta içi ve hafta sonu 09.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında 250'ye yakın beden eğitimi öğretmeni ve antrenör tarafından veriliyor.

HER HAFTA İZCİ KAMPI

Belediyenin Beykoz Yaz İzci Kampı’nda yaz ayları boyunca her hafta bin izciyi konuk ediyor. İzciler, kamp boyunca çadırda kalıyor, ateş yakmadan, at binmeye, tırmanıştan iz sürmeye kadar birçok izcilik faaliyetinde bulunuyor. 10-15 yaş arası çocukların katıldığı İBB Yaz İzci Kampı, 9 Eylül'e kadar 10 eğitim dönemi boyunca sürecek.

Kampta çocuklar, doğada kalma, ateş yakma teknikleri, ilk yardım, telsiz ve haberleşme gibi ana konuların yanı sıra okçuluk, kano ve kürek, trafik eğitimleri, itfaiye ve yangın eğitimleri, resim, müzik, drama, yüzme, bisiklet, at binme, badminton, tırmanma, hayvan bakımı, ebru ve atıcılık gibi bireysel ve takım etkinliklerine katılma imkanı buluyor. İzciler, geniş bir yelpazede sunulan eğitimlerle doğa ile iç içe sosyal bir ortamda bulunuyor.

TÜRK SPORUNA ALTYAPI DESTEĞİ

Belediyenin yaz spor okullarında da Türk sporuna altyapı desteği sunuluyor. Buralara kayıt yaptıran öğrencilere akademik anlamda eğitimler veriliyor. Tenis Akademi ve Kaleci Eğitim Kampı ile bin 200 çocuk ve gençler yaz aylarını uzman eğitmenler eşliğinde kendilerini geliştirerek geçiriyor. Pek çok branşta eğitimlerin verildiği Spor Akademilerine hazırlık kursu da devam eden faaliyetler arasında yer alıyor.

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ayrıca üniversite sınavına giren gençler için "Tercih Danışma Hizmeti" sunuyor. Avrupa Yakası'nda 4, Anadolu Yakası'nda 3 meydanda öğrencilerin puanları doğrultusunda en doğru seçimi yapabilmeleri için rehber öğretmenler eşliğinde tercih hizmeti sağlanıyor. Bu hizmetten 25 bin genç istifade ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gençler için sunduğu bir diğer hizmet ise EURODESK Temas Noktası. EURODESK ile gençlerin uluslararası projelerde yer alması sağlanıyor ve bin 500 İstanbullu gence Avrupa'nın kapıları aralanıyor. Gençler EURODESK ile Dil Eğitimleri ve rehberlik eğitimleri de alıyor.

ÇOCUK MECLİSİ HER HAFTA FARKLI ETKİNLİKLER DÜZENLİYOR

Bu arada İBB Gençlik Meclisi ve İBB Çocuk Meclisi her hafta farklı etkinlikler düzenleyerek yaz tatilinde çocuk ve gençlerin eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor. Turistik ve kültürel gezilerden tiyatroya sinemaya kadar birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, T3 Vakfı iş birliğiyle Bilim Kampı da düzenliyor.

Sarıyer Marmaracık Eğitim Kampı'nda düzenlenen Dene-Yap Atölyeleri Bilim Kampı ile bu alanda yetenekli bin 500 gence yönelik eğitim kampı gerçekleştiriyor.

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi plajlarda spor ve etkinlik hizmeti de veriyor. İBB'ye ait plajlarda kurulan özel alanlarla plaja gelen 50 bini aşkın çocuk ve gence spor ve eğlence imkanı sunuluyor.