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İBB’deki hizmetlere AK Parti damgası

Yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ele geçiren CHP’li Ekrem İmamoğlu ile ekibi astronomik zamlar yapmaya, işçileri kovmaya, makam aracı almaya ve tatil şovuna devam ederken, İBB Grubu’nda muhalefette bulunan AK Parti İstanbulluya hizmet getirmeye devam ediyor.

18 Eylül 2019 Çarşamba 09:24
İBB’deki hizmetlere AK Parti damgası

İstanbul’da 25 yıllık kesintisiz Refah/AK Parti belediyeciliğinin sona erdiği 31 Mart yerel seçimleriyle İBB’yi ele geçiren CHP zihniyeti, işçi kıyımı ve şovlarla uğraşırken, AK Parti şehre hizmet getirmeye devam ediyor. İBB Meclisi’nde muhalefette olan AK Parti grubunun teklifleriyle gençler, öğrenciler, öğretmenlere çeşitli indirimler sağlanırken, su ve ulaşım fiyatlarında ciddi düzenlemeler yapıldı.

CHP’nin işi şov ve kıyım

İBB’ye bağlı şirketlerden toplamda 1310 kişiyi işten çıkaran İmamoğlu, İSMEK’ten 2600 kurs öğretmenini kapı önüne koydu. “İBB’li yöneticilerin makam aracı” diyerek kamyonları Yenikapı meydanına dizen İmamoğlu, gelen tepkiler üzerine “onlar ihtiyaç fazlası kiralık hizmet araçları” dedi. Ancak İmamoğlu’nun 2 Ağustos 2019 tarihli sözleşmeyle İSKİ’ye 997 araç kiraladığı ortaya çıkması üzerine Yenikapı şovu sessiz sedasız sonlandırıldı.

İstanbulluları zam yağmuruna tutan CHP’li İmamoğlu, ücretsiz olacağını vaat ettiği okul servislerine % 13, şehir hatları vapurlarına % 20, minibüs ücretlerine % 20, taksi ücretlerine % 25, BELTUR’a ait kafelere % 20, Hamidiye sularına % 20, İSBİSİKLET’e % 40, Halk Ekmek’e % 40 zam yaptı.

İSKİ’nin mazgal temizliği ihalelerini iptal eden İBB Başkanı İmamoğlu, şehirde su baskınları yaşanıp bir kişinin can verdiği felaket sırasında Bodrum’da tatil yapıyordu. 2 aylık başkanlık sürecinde 3 kez tatile çıkan İmamoğlu, haftada 5 gün toplanan İBB Meclisi’nin daha az çalışarak haftada 2 gün toplanması kararını aldı. AK Parti’nin mahkemeye yaptığı itirazla bu kadar iptal edildi.

İstanbulluya can suyu yine AK Parti’den

CHP’nin üzerine karabasan gibi çöktüğü İstanbul’a nefes aldıracak hizmetler yine AK Parti’den geldi. İBB Meclisi’nde Tevfik Göksu’nun öncülüğündeki AK Parti grubu muhalefette olmasına rağmen konutlarda su fiyatlarına yüzde 40 indirim yaptı. AK Parti, işyerlerinin suyu yüzde 10 daha ucuza kullanmasını sağladı. AK Parti’nin teklifiyle Ramazan ve Kurban Bayramlarında ulaşım ücretsiz oldu. İBB Meclisi’nde AK Parti grubunun önerisiyle öğrenci mavi kart ücreti yarı yarıya düşürüldü. Mavi kart ücreti 85 TL’den 40 TL’ye indirildi.

Öğrenciler de güldü öğretmenler de

İstanbulluya hizmette bunlarla yetinmeyen AK Parti, üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler için aylık indirim fırsatı oluşturacak teklifi Meclis’e sundu. Buna göre liseden mezun olan öğrenciler, üniversite sınavını kazanamasa dahi 1 yıl boyunca ulaşımda öğrenci indiriminden faydalanacak.

 Öğretmenleri de unutmayan AK Parti grubu, ücretli öğretmenler için diğer öğrettmenlere tanınan aylık indirim hakkını tanıdı. AK Parti’nin, İBB’nin uyuşturucuyla mücadele kapsamını genişletmek için verdiği teklifi de kabul edildi.

‘Yaparsa AK Parti yapar’ sloganının tezahürü

-İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde muhalefette kalmasına rağmen “hizmete devam” diyen AK Parti’nin teklifiyle hayata geçirilen hizmetler şunlar:

-İSKİ suyunda konutlarda yüzde 46 oranında, işyerlerinde yüzde 10 oranında indirim yapıldı.

-Aylık öğrenci mavi kart ücreti 85 TL’den 40 TL’ye indirildi.

-Ramazan ve Kurban Bayramlarında ulaşım ücretsiz oldu.

-Gençlere 10 GB ücretsiz internet sağlandı.

-Üniversiteye yerleşemeyen öğrencilere aylık abonman indirimi hakkı verildi

-Ücretli öğretmenlere İBB abonman kartıyla diğer öğretmenler gibi indirim uygulandı

-Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı kapsamı genişletilerek “Sosyal Hizmetler, Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Daire Başkanlığı” yapıldı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 09:24
  1. İstanbul
  2. Refah/AK Parti belediyeciliği
  3. 31 Mart yerel seçimleri
  4. İBB
  5. CHP
  6. AK Parti
  7. İSMEK
  8. Yenikapı meydanı
  9. İSKİ
  10. CHP’li İmamoğlu
  11. BELTUR
  12. Hamidiye suları
  13. İSBİSİKLET
  14. Halk Ekmek
  15. İBB Başkanı İmamoğlu
  16. İBB Meclisi
  17. Tevfik Göksu
  18. Ramazan ve Kurban Bayramları

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