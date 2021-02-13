İBB'de 'şantajcı' kavgası! İYİ Partili Ali Kıdık: Kes sesini lan!

İYİ Partili üye Ali Kıdık'a AK Parti Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşık tarafından 'şantajcı' denilmesi üzerine Meclis'te kavga çıktı

İBB Meclisi'nde 'şantajcı' kavgası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin dünkü toplantısında AK Partili ve İyi Partili üyeler arasında kavga çıktı.

AK Parti Meclis Üyesi Ahmet Hamdi Gürbüz'ün Millet İttifakı'na ithafen "kime hizmet ediyorsunuz" adlı konuşmalarına cevap vermek için söz alan İYİ Parti Meclis Üyesi Ali Kıdık konuşurken, AK Parti Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşık bulunduğu yerden kendisine "Şantajcı" dedi.

İYİ Partili Kıdık: Kes sesini lan!

Bu ifadeye çok sinirlenen Kıdık da, "31 yıldır havacılık gazetecisiyim. Kes sesini lan terbiyesiz. Sensin şantajcı. Alçak herif. Terbiyesizlik yapıyorsun" şeklinde yanıt verdi.

"Bu adamı sustur"

Partili arkadaşlarının sakinleştirmeye çalıştığı Kıdık, oturumu yöneten AK Partili Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'ya da, "Meclis başkanısın. Bu adamı sustur önce. Konuştuklarına dikkat etsin. Biz de insanız. Etten kemikten oluşuyoruz" diyerek tepki gösterdi.