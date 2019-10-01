İBB'de neler dönüyor? Çok konuşulacak görüntüler
İstanbul Sultangazi'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir araçtan, sivil bir araca yakıt aktarımı yapıldığına ait görüntüler kafalarda soru işareti oluşturdu.01 Ekim 2019 Salı 16:54
İstanbul Sultangazi'de bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntüler kafalarda soru işareti oluşturdu. Emin Haber whatsapp ihbar hattına gönderilen görüntülerde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir araçtan, özel bir araca yakıt aktarımı yapıldığı görülüyor.
İnceleme başlatılsın
Yakıt aktarımını yapan şahısların belediye çalışanı olup, olmadığı ise bilinmiyor. Arızalı olduğu da görülen araca İBB’ye ait araçtan yakıt aktarımı yapılmasını görüntüleyen vatandaş, yetkililerin konuyla ilgili inceleme başlatmasını talep etti.
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