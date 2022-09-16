İBB'de her yol Sinan Gündüz'e çıkıyor! 3 şubede birden müdür..
AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fahri Şahin, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin 3 şubesine müdür olarak atanan Sinan Gündüz üzerinden İmamoğlu'na, "İBB’de bir kişiye kaç müdürlük düşüyor?" diye sordu.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Sinan Gündüz adlı kişiyi, aynı anda Kalite ve Yönetim Sistemleri Şubesi, Hayat Boyu Öğrenme Şubesi ve İnsan Kaynakları Şubesi'ne müdür olarak atadığı ortaya çıktı.
Bir kişiye kaç müdürlük düşüyor?
AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fahri Şahin, 3 şubede birden müdürlük görevi yapan Sinan Gündüz'ün bilgisini Twitter hesabından paylaştı. AK Partili Şahin, mesajında şu ifadeleri kullandı:
CHP’li İBB Başkanına soruyorum; Sayın İmamoğlu, İBB’de bir kişiye kaç müdürlük düşüyor?