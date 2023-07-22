İBB zamma doyamadı!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısında toplu taşımaya zam önerisinde bulundu.

İBB'nin, yüzde 57 oranında zam talep ettiği bakanlığın ise oranı yüksek bulduğu öğrenildi.

İşte İBB'nin istediği fiyatlar!

Halk TV'nin haberine göre Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) alt komisyonu toplantısında İBB, taksi başta olmak üzere toplu taşımaya yüzde 57’lik zam talep etti. İBB’nin talebine göre, aylık abonman 777 TL’den bin 219 TL’ye öğrenci abonmanı 140 TL’den 219 TL’ye, tam bilet 9,90’dan 15,5 TL’ye öğrenci bileti 4,83 TL’den 7,5 TL’ye, taksi indi-bindi 40 TL’den, 62 TL olmasını bekleniyordu.

Ancak komisyon toplantısında bakanlık temsilcileri, İBB’nin yüzde 57’lik teklifini fazla buldu. Eğer teklif kabul edilmezse UKOME'nin olağanüstü toplanarak daha düşük oranda bir zam yapılabileceği belirtildi.