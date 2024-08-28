İBB yurt sonuçları sorgulama ekranı | İBB yurt başvuru sonuçları belli oldu! 2024 Yurt.ibb.istanbul sonuç sorgulama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yurt başvuru sonuçları isim listesi sorgulama ekranı 28 Ağustos Çarşamba günü erişime açıldı. 2024-2025 Akademik yılı İBB yurt başvuruları 16-19 Ağustos tarihlerinde gerçekleşti. Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olma, kamu personeli olmama, öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun İstanbul il sınırları içinde bulunması gibi şartlarının arandığı İBB yurt başvuruları sonrası gözler sonuç tarihine çevrilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yurt başvuru değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra İBB yurt sonucu asil ve yedek liste yurt.ibb.istanbul üzerinden ilan edilecek. Beyanları tam, evrakları eksiksiz olan başvurular, barınmaya hak kazanan öğrencilerin belirlenmesi için İBB Yurt Komisyonu’nca incelendi. İBB'den yapılan duyuruya göre yurt sonuçları bugün belli oldu. Peki, 2024 İBB yurt başvuru sonuçları nasıl sorgulanır. İşte, İBB yurt sonucu sorgulama isim listesi ekranı ve sonuç tarihi bilgisi.

İBB YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI

2024-2025 Akademik yılı yurt başvuru sonuçlarının asil listeleri 28 Ağustos 2024 tarihinde, yedek listeleri 02 Eylül 2024 tarihinde kurum internet sayfası ve sosyal medya hesaplarından ilan edildi.

İBB YURT SONUCU ASİL VE YEDEK ADAY LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

https://yurt.ibb.istanbul/ İnternet adresinde bulunan Başvurularım alanında sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Değerlendirme kriterleri kapsamında başvurular sistem üzerinden en yüksekten en düşüğe doğru otomatik olarak puanlanır.

Yurt Başvuruları Değerlendirme Komisyonu tarafından öğrencilerin beyanları ve yükledikleri evraklar incelenir.

Beyanları tam, evrakları eksiksiz olan başvurular, barınmaya hak kazanan öğrencilerin belirlenmesi için İBB Yurt Komisyonu’na havale edilir. Komisyon tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmenin ardından asil ve yedek öğrencilerin listesi belirlenir. Asil listenin dışında kalan öğrencilerden yedek listeyi oluşturulur.

İBB YURT ÜCRETİ NE KADAR?

2024-2025 Akademik dönemi için aylık 1950 TL, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dahil olarak belirlenmiştir.