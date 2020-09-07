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Siyaset İBB, yolu kapatarak önüne takoz koymaya çalıştı ama... CAL’ın azgın azınlığı kudurtan başarısı
Siyaset

İBB, yolu kapatarak önüne takoz koymaya çalıştı ama... CAL’ın azgın azınlığı kudurtan başarısı

Laikçi azgınların sık sık hedef aldığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin dozerlerle kazarak 3 aydır yolunu ulaşıma kapattığı Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nin alnı secdeli idare ve öğretmenleriyle ulaştığı başarı, azgın azınlığı kudurttu. Robert Koleji ve Galatasaray Lisesi’ni geride bırakan CAL’da 2020 YKS’de ilk 1000’de 44, ilk 10 binde 449 öğrenci derece yaptı. YKS’de Sözel Türkiye 3’üncüsü de CAL’dan çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 11:34:00 - 2020-09-07 11:36:02
İBB, yolu kapatarak önüne takoz koymaya çalıştı ama... CAL’ın azgın azınlığı kudurtan başarısı

 Faruk Arslan  İstanbul 

Cağaloğlu Anadolu Lisesi’ne (CAL)yol” işkencesi uygulayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, okulun büyük başarılarının önüne takoz olmaya çalışıyor. CAL’a giriş-çıkışları 3 aydır engelleyen İBB’nin yoluna taş koyduğu CAL’ın başarıları hazımsızlara tokat gibi iniyor.

İstanbul’un Fatih ilçesindeki Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nin bulunduğu Fatih Molla Fenari Mahallesi, Türbedar Sokak’ta haziranda başlatılan ve 3 günde bitebilecek yol çalışması 3 aydır bitirilmedi. 3 aydır trafiğe kapatılan sokağa hiçbir otomobil giremezken, okuldaki tadilat çalışmaları da bu nedenle yapılamıyor. Lisede eğitim öğretim dönemi 31 Ağustos’ta başlarken yolun kapalı olması nedeniyle okul kursları ve pansiyon işlerinde de büyük aksamalar yaşanıyor.

Alnı secdeli idare ile başarı üstüne başarı

Laikçi azgınların da sık sık hedef aldığı Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nin mütedeyyin idare ve öğretmen kadrosuyla Türkiye çapında ulaştığı başarı ise azgın azınlığı kıskandırıyor. MEB tarafından 2014 yılında proje okul kapsamına alınan CAL’da 2020 YKS’de Sözel Türkiye 3’üncüsü CAL’dan çıktı. YKS’de ilk 1000’de 44 CAL öğrencisi dereceye girdi. İlk 10 binde derece yapan CAL öğrencisi sayısı 449 oldu. Bu başarı, okulda açılan ve sadece okul öğretmenlerinin görev aldığı hazırlık kursları ile öğrencilerin sınavlara hazırlanmasıyla elde edildi. CAL’a yerleştirmede öğrenci başarı sıralamasını içeren yüzdelik dilim %1’den %0,26’ya ulaştı.

Türkiye’nin en yüksek puanlı 5 lisesi arasına giren CAL, Robert Koleji ve Galatasaray Lisesi’ni geride bıraktı. CAL’daki C1 dil diploması alanında başarı oranı %30’dan %94’e ulaştı. Okul bünyesindeki kız pansiyonunun kapasitesi 37’den 226’ya yükseltildi. Proje okul olmadan önce hiçbir kültürel ve sosyal faaliyeti bulunmayan CAL’da her yıl ortalama 60 aktivite gerçekleştiriliyor. CAL talebeleri TÜBİTAK’ın düzenlediği bilimsel projelerde ve Gençlik Bakanlığı’nın Liselerarası Bilgi Yarışmasında finallere kaldı, Ulusal Bilim Olimpiyatlarında gümüş madalya kazandı. Öğrencilerin milli-manevi duygularını pekiştiren CAL’da Abdülhamid Han Türbesi de ziyaret edildi.

Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

ERKILIC

Tebrik Ediyorum CAL! Allah nazarlardan saklasin. Takozlari da, YEDIRMISSINIZ tarafli, yalanci, hirsiz, bes para etmez eko'nun yonetimindeki ibb'ye. Dunya'nin butun alkislari size gelsin, candan yurekten.
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