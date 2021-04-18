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Ekonomi İBB, yazılım ve destek hizmeti alacak
Ekonomi

İBB, yazılım ve destek hizmeti alacak

İBB İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş. yazılım ve destek hizmeti alımına çıktı. Buna göre Microsoft Programlarının 3 Yıl Süre İle Kullanımının Sağlanması Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 14:14:00 -
İBB, yazılım ve destek hizmeti alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki duyuruya göre 36 Ay süreli 4 kalem microsoft programlarının kullanımının sağlanması hizmet alım işinin süresi 36 ay olarak planlandı. İhale Maltepe Mah. Topkapı Kültür Parkı Osmanlı Evleri 34010 Topkapı-Zeytinburnu/İstanbul adresinde 05.05.2021 tarih ve saat 11.00 yapılacak.

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