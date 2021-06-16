İBB yaz spor okulları kayıtları ne zaman ve branşları nelerdir?

Yaz spor okulları, çocukların yazın sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerine yönelerek beden ve ruh sağlıklarını korumaya yardımcı olan okullardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yaz spor okulları başladığını duyurdu. İBB okul spor salonlarında, çocukları ağırlamaya yaz tatilinde de devam edecek. İşte merak edilen haberin devamı…

İBB yaz spor okulları kayıtları ne zaman başlıyor?

İstanbul’un 26 ilçesindeki 47 salonda başlayacak olan spor okullarında, eğitimler 27 Ağustos’a kadar devam edecek. Beden eğitimi öğretmenleri, antrenörler ve uzmanlar tarafından verilecek spor eğitimleri için çocuklardan ücret talep edilmeyecek.

İBB Okul Spor Salonları Yaz Spor Okulları için kayıt ise salonlara şahsen başvuru yoluyla yapılacak. Salonların iletişim bilgilerine ve lokasyonlarına ise https://genclikspor.ibb.istanbul/adresinden ulaşılabilecek.

İBB yaz spor okulları branşları nelerdir?

Futsal

Basketbol

Voleybol

Hentbol

Badminton

Masa Tenisi

Kort Tenisi

Karate

Taekwondo

Judo

Güreş

Boks

Atletizm

Cimnastik

Okçuluk