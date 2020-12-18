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Siyaset İBB yapmayınca bakanlık üstlenmişti... Çamlıca Camii kararı CHP'li ismi küplere bindirdi!
Siyaset

İBB yapmayınca bakanlık üstlenmişti... Çamlıca Camii kararı CHP'li ismi küplere bindirdi!

Daha önce hastane yolu yapımını durduran İBB, Çamlıca Camii'ne giderek metroyu da yapmadı. Metronun tamamlanması için projeyi yine Ulaştırma Bakanlığı üstlendi. CHP'li Şerafettin Turpçu, projeyi bakanlığın üstlenmesini eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 12:35:00 - 2020-12-18 12:36:02
İBB yapmayınca bakanlık üstlenmişti... Çamlıca Camii kararı CHP'li ismi küplere bindirdi!

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Çamlıca Camii'ne giden raylı sistem hattının yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na verildi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yer alan 'Büyük Çamlıca Raylı Sistem Hattı'nın yapımını bakanlık gerçekleştirecek.

Raylı sistemin planına göre Altunizade Köprülü Kavşağı’ndan başlayacak hat, Küçükçamlıca Mahallesi’nden Ferah Mahallesi’ne, oradan da Çamlıca Camii’ne kadar uzanacak. Planlanan güzergâh üzerinde sırasıyla Altunizade, Çamlıca Tepesi, Ferah Mahallesi ve Çamlıca Cami istasyonu olmak üzere dört durak yer alacak.

Karardan rahatsız olan CHP'li milletvekili Şerafettin Turpçu Twitter hesabından Cumhuriyet'in yayınladığı haberi alıntılayarak şu ifadeleri kullandı: "Ne kanun kaldı ne de kural, yaz kızım bir kararname, istediğin işi istediğin gibi yap! Bu işin sonunda hepimiz üzüleceğiz, en fazla da bu keyfi yönetimin sahipleri!"

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