İBB yapamadı! Ulaştırma Bakanlığı’na devretti... Metrokent-Kayaşehir Metro hattında son durum

CHP’li CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel katıldığı bir programda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski yönetiminin parasızlıktan dolayı yapamadığı metroları, Ekrem İmamoğlu'nun para bularak tamamladığını iddia etti.

Ancak ortaya çıkan gerçek, İmamoğlu yönetiminin birçok metro hattını Ulaştırma Bakanlığı'na devrettiğini gösterdi. A Haber o projelerden biri olan Metrokent-Kayaşehir metro hattı şantiyesini görüntüledi. İşte dev projedeki çalışmalarda son durum…

Yüzde 35'i bitirildi

Hizmet etmek yerine yaptığı skandallarla gündemi meşgul eden CHP'li İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetiminden devralındığında yüzde yedi oranında tamamlanmış olan hattın şu ana kadar yüzde 35'i bitirildi.

Mevcut haliyle Metrokent'te son bulan metro hattı bu proje tamamlandığında Kayaşehir'in merkezine kadar uzanmış olacak.

Metrokent'teki kavşak noktası ise Kayaşehir halkının İstanbul merkezine rahat ulaşmasını sağlayacak

Milyonlarca insana hizmet verecek olan metro hattı, İstanbul'un uç noktalarından birine ulaşacak.

Kayaşehir metrosunun bu yılın aralık ayında hizmete açılması planlanıyor.