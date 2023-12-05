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Gündem İBB ve ABB’de ise işçiler isyanda! CHP’li belediyeler inim inim inletiyor
Gündem

İBB ve ABB’de ise işçiler isyanda! CHP’li belediyeler inim inim inletiyor

Yeniakit Publisher
2023-12-05 10:24:00 -
İBB ve ABB’de ise işçiler isyanda! CHP’li belediyeler inim inim inletiyor

Yönettikleri şehirleri kötü kokularla ören, salaş yapılarla çevreleyen CHP’li belediyeler çalışanlarının maaşlarını ödemiyor. Yatırım yerine reklam yapan Ayvalık, Edremit ve Erdek belediyelerinde devam eden maaş sorunları mağduriyetlere yol açıyor.

Buğra Kardan  İstanbul

Yolsuzluk ve hırsızlık olaylarıyla çalkalanan CHP’li belediyeler iflas bayrağı açıyor. Kasaları boş olan bu belediyelerin çalışanları da zor durumda. Mali sorunlarla karşı karşıya olan Ayvalık, Edremit ve Erdek Belediyelerinde aylardır maaş alamayan işçiler kiralarını ödeyemiyor hatta mutfak giderlerini karşılayamıyor.

Tazminatları dahi ödemediler

İstanbul’u betona gömen, kötü kokuya boğan Ekrem’in İBB’si de çalışanlarını sıkıntıya sokuyor. “İstanbul nimet nimet” diyerek şehrin içini boşaltan, borçlanma limitini dolduran İmamoğlu İSTAÇ ve İETT işçilerinin maaşlarını vaktinde yatırmıyor. Ankara’nın borcunu 10’a katlayan, EYT’li çalışanların tazminatlarını dahi ödeyemeyen Mansur Yavaş’ın ABB’sinde görev yapanlar da maaşlarından memnun değil.

Araştırmacı Mustafa Albayrak, Akit’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İBB ve ABB’nin hâli ortada. Bu ikisi ehil ellerde değil. Diğer vilayetler de öyle. İl il dolaşıyoruz. CHP’liler tarafından yönetilen yerlerde paraların yatırımlar yerine konserlere, tatillere, heykellere harcandığını müşahede ediyoruz. Buralarda hizmet verilmemesi, maaşların ödenmemesi, haksız yere işten çıkarılanlara tazminat verilmemesi, art arda grevlere gidilmesi normal. Algı belediyeciliği yapıyorlar. Büyük eserler vermiyorlar, göz boyamaya çalışıyorlar. ABB’nin durumu belli. İmamoğlu halka hizmetten başka her şeyin peşinde. 1989-1994 döneminde CHP kafası İstanbul’u mahvetmişti. O kafaya 25 sene oy verilmemişti. İnşallah o kafa bu defa 75 sene İstanbul’un yanından yöresinden geçemeyecek çünkü halk her şeyin farkında.”

Hesap bilmeme durumu var

Yazar Ferhat Murat ise, şunları dile getirdi: “Burada hesap bilmeme durumu var. Bu nedenle çalışanlara maaşlar zamanında verilemiyor. Yerel yönetimler iyi bütçe yapmalılar. Aksi takdirde maaşları veremez, grevlerle karşı karşıya kalırlar. Şu mutlak ki CHP için belediyeler oy depoları. Örgütte bulunanlar ve yakınları istihdam edilerek ileride oyları artırmanın amaçlandığı net. Bu belediyeler için reklam çok önemli. Bakın İBB’nin reklam için ayırdığı bütçe, depremi geçiyor. AK Parti seçmeni hizmet üretilmediğinde cezayı kesiyor ancak CHP seçmeni böyle değil. Yerel yöneticiler hizmete gerek duymuyorlar çünkü kendilerine her şeye rağmen oy verecek seçmen olduğunu biliyorlar. Bu anlayışla paraları çarçur ediyorlar.”
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Yorumlar

resat

bunlar halkın sırtında kambur ,ayağında prangadır ,cahil halkı idaRE ETMEK İÇİN KURULMUŞ PARTİDİR CHP , halk ile alakasıda bundan ibarettir ,halkın cahil olduğu saplantısı bunların fikridir saplantılarıdır ,

TATAR RAMAZAN

BETER OLUN PATES KAFALILAR,KADİR TOPBAŞ ZAMANINDA 0,30KURUŞ İGDAŞA ZAM YAPILDIĞINDA İSYAN ÇIKARTIYORDUNUZ,NE OLDU İMAMOĞLU AĞZINIZA ETTİMİ,BETER OLUN...
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